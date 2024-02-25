他驚洗車場「1時段」很多人！ 網爆共鳴：男生才懂
不少男性都十分愛車，甚至會定期保養、洗車。近日，一名網友在PTT指出，他原本想避開人潮，刻意挑選較晚的時間去自助洗車，不料一到現場卻發現早有不少人已經報到，讓他非常驚訝。
原PO以「好像不少男生喜歡晚上一個人洗車？」為題發文稱，他最近打算洗車，「想說避開人多的時候，一個人輕鬆洗」，便在晚上10點多時前往自助洗車場。
然而，原PO之後卻發現有許多人早已聚在洗車場，「看上去大多是一個人，或者兩個朋友來洗車」，與原先的猜想不同。他表示，自己本來以為只有單身族會在這時段洗車，但當天有一半都是SUV休旅車，推測不少駕駛是有家庭的人，好奇提問「難道週末假期不想回家陪老婆小孩嗎？」
貼文一出，立刻獲得一票網友共鳴，「結婚就懂這小確幸時光」、「跟朋友晚上10、11點洗完去吃宵夜，週末的小確幸」、「一個人的沈靜時刻，讚」、「男人的樂趣啦，懂得就懂」、「家人都睡了，只有晚上才有空閒時間」、「我都凌晨4點起來洗，老婆、小孩還在睡，洗完買早餐回去」、「洗的是友情，不是車啊」。
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