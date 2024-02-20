女房客入住問1句話讓櫃台超疑惑 內行人解答讚「警覺性高」

有些房客入住飯店後，會特別詢問注意事項。一名擔任櫃台的女網友表示，有客人問「為什麼房間的門可以從裡面推開」，讓她感到非常傻眼，不過許多內行人推測對方提問的可能動機，並稱讚對方警覺性其實很高。

原PO在18日以「小姐你要確定欸」為題，在Dcard心情版上發文透露自己是飯店櫃檯，某天遇到一名女房客，對方入住不久便從房間打電話到櫃檯問道「為什麼我可以從房間裡面推開我的門？」她頓時傻眼以為聽錯，所以又再重複詢問「小姐妳的意思是妳現在在房間裡面？然後妳想問妳為什麼可以從房間內推門出來外面…嗎？」

原PO確認對方問題如自己的理解後，就認真解釋開門的原理，她補充飯店房間門就是很普通的類型，沒有其他功能，疑惑說道「還是她是覺得我工作不夠忙，故意找話題跟我聊天讓我有事做？」

對此，有網友幽默回應，「她怕櫃檯站得太無聊，來點娛樂一下」、「玩真心話大冒險？」、「妳就不能教她把大象放進冰箱嗎？」、「小姐我們這裡是飯店，不是密室逃脫喔」、「不能喔，請從窗戶出入」、「可能想搭訕妳」。

但有內行人直言，「因為大部分飯店進門用推的，出門用拉的」、「一般門是往內開的，她應該是覺得外推式很奇怪」、「有人會覺得房間門鎖起來後，從裡面也打不開，但大部分門的設計是門上鎖後，從房間內一轉把手就會解鎖了，不知道的人就會以為門沒鎖起來，那位小姐應該是誤會這點才會打去問的吧」、「大概你們的飯店房門是關上後自動上鎖，但從裡面可以不解鎖直接推開，不習慣的人會很沒安全感，覺得這樣到底有沒鎖上？但如果是我會直接從外面試一次啦」。

還有網友解釋，「因為一般的飯店門都是從房間內拉開，從走廊推進，你們飯店的門很奇怪是從房間外推式的，火災時可能會妨礙逃生。去年城中城大火時，內部的老舊公寓大部分都是從房間內外推的鐵門，當時走廊上有幾戶推開後沒有關上，阻礙了後面的住戶逃生，導致更多人死亡，為此也修正了公寓大廈管理條例，公寓不能有外推式鐵門。這位住客警覺性跟敏感度都很高欸！佩服！感覺是生活上很細心的人」。