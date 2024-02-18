女友第6感超準！選冷清彩券行刮中「10萬元」 他嗨曝尾數引網關注

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聯合新聞網／ 綜合報導
網友表示，女友在過年期間看中一間沒什麼人的彩券行，兩人之後竟在該店家刮出10萬元大獎。本報資料照片
網友表示，女友在過年期間看中一間沒什麼人的彩券行，兩人之後竟在該店家刮出10萬元大獎。本報資料照片

春節期間，不少人都會買張刮刮樂試試手氣。日前，有網友在Dcard表示，女友在過年期間看中一間沒什麼人的彩券行，但他認為沒買氣代表沒大獎便選擇其他間。隔日女友再次提議到該彩券行，沒想到兩人竟刮出10萬元大獎。

原PO透露，自己過年時一定會和家人或女友買刮刮樂試手氣，初一那天共買兩張2000元的彩券，「自己玩一張中1000元，再來跟家人合買一張中了5000元，平分2500元」，再買了一張500元的沒中獎，等於自己當天沒賺沒賠。

原PO說明，後來他開車和女友去其他間試手氣，途中經過一間沒什麼人的彩券行，女友便直言「這間沒什麼人，我感覺有誒」，但他認為沒買氣代表沒大獎便選擇其他間。之後原PO和女友在初二安排走春的行程，幫車子加完油準備出發時，剛好該冷清的彩券行在加油站附近，女友便再次提議，他也點頭答應。

原PO指出，自己只買了一張2000元的刮刮樂，「前面幾區遊戲區都刮完了，都沒一個號碼中」，原本心想會再次槓龜，沒想到最後一區竟刮出10萬元大獎，讓兩人嚇得楞在原地。他分享扣稅後領了7萬9600元，尾數是5號，並笑稱「我開始相信女人的第六感是準的」。

貼文一出，吸引大批網友關注，「恭喜啊，借cccccccc（意指吸好運）」、「不是啊，各位該吸的不是原PO，快把他女友抓出來吸一波才對」、「帶女友去刮中大獎好像不太妙」、「好幸運，真的要讓你中，一張就中了，不會刮一本才中」、「剛也買2000元選005沒中...」。

另外有網友分享自身故事，「過年我跟男友也去買刮刮樂，當時檯面上剩兩張2000元的可以選，他選了一張之後問我這張怎麼樣，我看到16號跟他說我覺得這張不好，要不要換另外一張，男友說有預感會中，結果刮完槓龜，然後另一張被一個外籍勞工買走，中了一百萬」。

Dcard Dcrad 刮刮樂 彩券行

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