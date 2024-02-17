逛老街巧遇這藝人！她大喊「我不認識」 轉頭一看尷尬直呼：好糗

一般民眾若沒有特別追星，就算藝人就在身邊，可能也認不出來。對此，一名網友分享，過年期間去逛鹿港老街，經過一間餅舖時，家人問要不要和XXX合照，因沒有在追星，就大聲回「我不認識」，結果那位藝人就正巧在旁邊，讓她直呼「好糗！」，貼文一出後，也引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「糗！在藝人面前喊：我不認識」為題，指出自己過年去逛鹿港老街，路過第一間餅舖時，家人看到廣告板上的台灣藝人，隨口問要不要合照，但自己以不追星的理由拒絕。沒多久路過第二間餅舖，家人又問你要不要跟XXX合照，以為家人又再說廣告板，就大聲回「我又不認識」，結果竟發現廣告板上的藝人就在旁邊。

貼文一出後，多數網友詢問到底這名藝人到底是誰，而這名網友也回覆他遇到的是「米可白」！網友也紛紛回應「去年有過合照」、「米可白現在超性感、超暈，鄰家大姐姐變成輕熟女」、「現在才知道米可白是葡萄姐姐」、「我那天就在你旁邊，我也有聽到」、「覺得還好耶，沒追星本來就不會認識」、「我連同事常常都叫不出名字了，還讓我認明星」。

此外，也有部分網友分享自身經驗，紛紛回應「這算什麼？我在周遊的店門口說怎麼可以長這麼醜，然後轉頭一看本人在旁邊」、「我小時候看到董至成，叫很大聲說：媽～曾國城欸」、「高中時在飯店打工，我同事跟我講：周傳雄耶！當時我超大聲回她：周傳雄誰啊？立委嗎？本人就坐在我旁邊的座位」、「還好吧，之前走在路上和正在遛狗的馮媛甄擦身而過，我也沒認出來，還是旁邊的朋友說那個好像是藝人」、「我之前遇到王淨認不出來，後來後悔了」。