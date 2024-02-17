快訊

陸籍漁船拒檢翻覆2死 金門地檢透露首次相驗結果

古羅馬燒焦古卷難辨識 靠AI技術重現當代哲學家論述

影／林千又控14個名包遭竊走財損593萬 涉案男友現身了

逛老街巧遇這藝人！她大喊「我不認識」 轉頭一看尷尬直呼：好糗

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，過年期間去逛鹿港老街，經過一間餅舖時，家人問要不要和XXX合照，因沒有在追星，就大聲回「我不認識」，結果那位藝人就正巧在旁邊，讓她直呼「好糗！」。示意圖/Ingimage
一名網友分享，過年期間去逛鹿港老街，經過一間餅舖時，家人問要不要和XXX合照，因沒有在追星，就大聲回「我不認識」，結果那位藝人就正巧在旁邊，讓她直呼「好糗！」。示意圖/Ingimage

一般民眾若沒有特別追星，就算藝人就在身邊，可能也認不出來。對此，一名網友分享，過年期間去逛鹿港老街，經過一間餅舖時，家人問要不要和XXX合照，因沒有在追星，就大聲回「我不認識」，結果那位藝人就正巧在旁邊，讓她直呼「好糗！」，貼文一出後，也引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「糗！在藝人面前喊：我不認識」為題，指出自己過年去逛鹿港老街，路過第一間餅舖時，家人看到廣告板上的台灣藝人，隨口問要不要合照，但自己以不追星的理由拒絕。沒多久路過第二間餅舖，家人又問你要不要跟XXX合照，以為家人又再說廣告板，就大聲回「我又不認識」，結果竟發現廣告板上的藝人就在旁邊。

貼文一出後，多數網友詢問到底這名藝人到底是誰，而這名網友也回覆他遇到的是「米可白」！網友也紛紛回應「去年有過合照」、「米可白現在超性感、超暈，鄰家大姐姐變成輕熟女」、「現在才知道米可白是葡萄姐姐」、「我那天就在你旁邊，我也有聽到」、「覺得還好耶，沒追星本來就不會認識」、「我連同事常常都叫不出名字了，還讓我認明星」。

此外，也有部分網友分享自身經驗，紛紛回應「這算什麼？我在周遊的店門口說怎麼可以長這麼醜，然後轉頭一看本人在旁邊」、「我小時候看到董至成，叫很大聲說：媽～曾國城欸」、「高中時在飯店打工，我同事跟我講：周傳雄耶！當時我超大聲回她：周傳雄誰啊？立委嗎？本人就坐在我旁邊的座位」、「還好吧，之前走在路上和正在遛狗的馮媛甄擦身而過，我也沒認出來，還是旁邊的朋友說那個好像是藝人」、「我之前遇到王淨認不出來，後來後悔了」。

家人 廣告 鹿港

延伸閱讀

日本過譽景點有哪些？「這名景點」狂被點名：超浪費時間

偽出國？國旅挨酸模仿異國景點 一票人籲發展「這在地特色」：文化中心

春節年假太少！他質疑「這2天」要補假 網一面倒打臉：本來就沒放

逛台北燈節嚇壞！民眾見1幕喊「提前中元普渡」網驚：晚上會做惡夢

相關新聞

逛老街巧遇這藝人！她大喊「我不認識」 轉頭一看尷尬直呼：好糗

一般民眾若沒有特別追星，就算藝人就在身邊，可能也認不出來。對此，一名網友分享，過年期間去逛鹿港老街，經過一間餅舖時，家人問要不要和XXX合照，因沒有在追星，就大聲回「我不認識」，結果那位藝人就正巧在旁邊，讓她直呼「好糗！」，貼文一出後，也引起廣大網友熱議。

台人出國怎不選歐洲？ 網曝3大原因：「這一點」最難喬

春節假期落幕，不少人趁著春節期間，全家至日韓等國家旅遊過新年，不過PTT網友發現，台人出國多選擇亞洲國家，去歐洲國家度假的算是少數。有網友指出三大因素，包括價格高、距離遠、旅行時間太長難排假，有人直言「光來回就要兩天」。

心裡有陰影！她怕飯店這1物太髒不敢用 網友也怕：聽過有人尿尿過

不論出差或旅遊，多數人都會選擇飯店入住，但飯店房間提供的設備都是乾淨的嗎？有一名女網友和朋友出遊，朋友在飯店裡想用熱水壺泡奶給小孩喝，但女網友曾看過相關報導指出有人會將飯店的熱水壺拿來煮內褲，因此心裡萌生陰影，但多數人認為水煮沸殺菌後還是可以喝的。

網提議捷運汐東線這樣蓋 一票人喊：這樣搭車很沒安全感

該提議引起網友熱議，有人表示，目前汐東線的規格都已定案，也已上網公告招標中；但也有人認為目前真正的地基都還沒開始打，可能還有討論空間。也有網友指出懸吊式單軌列車能乘載的運量不高，而汐東線目前是規劃為中運量，若改成這樣的單軌懸吊式列車，在運量上恐怕吃不消；還有人指出若已做成費用高昂的高架，還只能是輕運量，恐怕CP值不高。

結婚對象怎麼找？魚漿夫婦曝婚姻真締 獲逾萬人共鳴

魚漿夫婦在臉書PO出一則在X平台分享的婚姻真締：「結婚就是找一個一輩子能一起玩的朋友，這句話說的真的很好，懂到內心都深感共鳴」。讓他很有感觸，表示身邊有不少朋友就是用這樣的心態在尋找另一半，讓婚後生活每天都很開心。

不一定要出國！他問國旅哪個縣市最好玩 網推1地：沒有盤子價

每當遇到連假或旅遊旺季時，出國玩或者在台灣國旅就會被提出來比較，從費用、景點、品質等都是許多人在意的要素，就算只待在台灣玩，哪些地方最值得去也是討論的重點。有網友就發問台灣哪個縣市比較好玩，不少人點名東部和離島，還有人力推台中多個景點。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。