過年很尷尬！妹子嘆「家族都是醫生、藥師」 除夕團圓被問1句秒崩潰

每逢過年期間，總有親戚會問東問西。就有女網友在Dcard上透露，家族中有不少醫師及藥師，只有自己是念醫務管理學系，每次在團圓飯桌上被問未來打算時，都讓她很尷尬，崩潰直喊「好想逃走，好不想過年」。

原PO以「家族都是醫師、藥師，過年超尷尬」為題發文稱，叔叔、阿姨或堂兄弟姐妹不是讀醫學系就是藥學系，只有自己是唸醫務管理學系。她指出，每次在團圓飯桌上都會一直被問「未來畢業要做什麼工作？」其他兄弟姐妺都能泰然自若回答，只有她回答不出來，崩潰直喊「好想逃走，好不想過年」。

文章底下，許多網友紛紛留言安慰原PO，「醫生也只是一份工作，沒比其他工作更高貴，不用覺得有多了不起，希望妳也能找到一份自己熱愛的工作或生活模式，然後自豪地跟親戚分享」、「人比人太辛苦了，找到自己的亮點、幸福感，珍惜所有」、「如果妳可以有一個真的熱愛的工作，相信連醫師都會忍不住羨慕妳」、「也可能妳還在唸書吧！找到自己適合且喜歡的比較重要」。

還有人分享自身經歷，「好懂…我們家都是當老師的，每個人講出來的話幾乎都離不開『當老師』」、「我今年沒工作一直被拿出來鞭」、「身邊家人都是護理師…姑姑、表姐、阿姨一大堆都是，回家也一直被問」、「我家也是，家裡兩位醫生、兩位警察、一位護士、一位資訊工程師，讀的都是國立不然就是頂大，身為家裡最小的我讀私立，過年回家雖然兄弟姐妹不會講，但親戚一直問」。