高中弟「刮刮樂中10萬」不說！他打牌曝真相還怪自私 網友全傻：你超白目

春節期間，許多人會買刮刮樂增添趣味。不過一名網友透露，自己在弟弟的數學評量裡翻出一張刮刮樂，一比對竟然中獎10萬元，之後他無意間在家人面前脫口而出事實，全場頓時靜默，弟弟傻眼怒嗆「為什麼要亂翻」，原PO則回應覺得私藏行為很不講義氣。

一名網友以「我弟偷藏10萬塊的刮刮樂」為題，在大學生互動平台Zuvio發文透露，最近發現高中生弟弟舉止有異，從過年開始會主動買飲料、食物請客，也不跟家人拿紅包了。有天全家人玩撲克牌遊戲，原PO進到弟弟房間找牌，竟發現數學評量裡有一張被刮開的刮刮樂，他好奇比對之後，驚覺中獎金額是10萬元，「但我也不敢跟我爸媽說，要是被我弟發現我就死定了，他就知道我偷翻，但自己刮到10萬不講，也太靠北了吧」。

原PO續指，當天晚上弟弟輸了3000多元，一副快掉眼淚的模樣，他不禁脫口而出「你刮到10萬塊了」，大家瞬間安靜，弟弟傻眼嗆「為什麼要亂翻」，他則是批評對方沒義氣、不和大家分享，「真的沒想到我們家的人也有自私的，也才高中而已，就會幹出這種事」。

貼文曝光後一票網友對原PO的行為直搖頭，「你超白目」、「有夠眼紅」、「整篇文章看完就是兩個字：嫉妒」、「看不慣弟弟有10萬？自己沒有？」、「這10萬元是他刮中的，本來就是他的財產，難不成他還要拿出來跟你們對分？」、「傻眼，明明自己有問題還出來討拍，亂翻別人東西還能這麼理直氣壯也是個奇葩」、「為什麼看到家人中獎是這種態度呢？難怪弟弟不敢說，翻人家東西還理直氣壯，我也是覺得這心態很有問題」。

另外也有一名過來人表示，自己刮中100萬元也完全沒有透露，「而且我的家境其實不太好，父母是做小吃攤生意的，只能勉強維持生計，平常也不會投資理財，甚至好幾次輕易借錢出去（10幾萬）都拿不回來。雖然有短暫的想過拿一點錢出來，不要讓父母連過新年都繼續穿破舊的外套，但又很怕讓他們知道後會被無限情勒，未來什麼錢都要我出。因此，我完全沒有跟任何人分享中獎的事情，而是直接藏起來繼續過平常的日子」。