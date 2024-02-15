快訊

熱海大飯店月底熄燈 首個「溫泉宿舍」含水電每日僅百元也走入歷史

昔All in台積電慘賠一輛大牛 Joeman今709元畢業爽喊：一股不賣奇蹟自來

陸喊「訂滿飯店」！帛琉總統寫信給美議員稱遭利誘 涉外人士：信是真的

高中弟「刮刮樂中10萬」不說！他打牌曝真相還怪自私 網友全傻：你超白目

聯合新聞網／ 綜合報導
農曆春節期間，許多人玩刮刮樂試手氣，不過有網友無意間發現家人中大獎沒告知，氣得直呼很自私。示意圖，非當事人。本報資料照片
農曆春節期間，許多人玩刮刮樂試手氣，不過有網友無意間發現家人中大獎沒告知，氣得直呼很自私。示意圖，非當事人。本報資料照片

春節期間，許多人會買刮刮樂增添趣味。不過一名網友透露，自己在弟弟的數學評量裡翻出一張刮刮樂，一比對竟然中獎10萬元，之後他無意間在家人面前脫口而出事實，全場頓時靜默，弟弟傻眼怒嗆「為什麼要亂翻」，原PO則回應覺得私藏行為很不講義氣。

一名網友以「我弟偷藏10萬塊的刮刮樂」為題，在大學生互動平台Zuvio發文透露，最近發現高中生弟弟舉止有異，從過年開始會主動買飲料、食物請客，也不跟家人拿紅包了。有天全家人玩撲克牌遊戲，原PO進到弟弟房間找牌，竟發現數學評量裡有一張被刮開的刮刮樂，他好奇比對之後，驚覺中獎金額是10萬元，「但我也不敢跟我爸媽說，要是被我弟發現我就死定了，他就知道我偷翻，但自己刮到10萬不講，也太靠北了吧」。

原PO續指，當天晚上弟弟輸了3000多元，一副快掉眼淚的模樣，他不禁脫口而出「你刮到10萬塊了」，大家瞬間安靜，弟弟傻眼嗆「為什麼要亂翻」，他則是批評對方沒義氣、不和大家分享，「真的沒想到我們家的人也有自私的，也才高中而已，就會幹出這種事」。

貼文曝光後一票網友對原PO的行為直搖頭，「你超白目」、「有夠眼紅」、「整篇文章看完就是兩個字：嫉妒」、「看不慣弟弟有10萬？自己沒有？」、「這10萬元是他刮中的，本來就是他的財產，難不成他還要拿出來跟你們對分？」、「傻眼，明明自己有問題還出來討拍，亂翻別人東西還能這麼理直氣壯也是個奇葩」、「為什麼看到家人中獎是這種態度呢？難怪弟弟不敢說，翻人家東西還理直氣壯，我也是覺得這心態很有問題」。

另外也有一名過來人表示，自己刮中100萬元也完全沒有透露，「而且我的家境其實不太好，父母是做小吃攤生意的，只能勉強維持生計，平常也不會投資理財，甚至好幾次輕易借錢出去（10幾萬）都拿不回來。雖然有短暫的想過拿一點錢出來，不要讓父母連過新年都繼續穿破舊的外套，但又很怕讓他們知道後會被無限情勒，未來什麼錢都要我出。因此，我完全沒有跟任何人分享中獎的事情，而是直接藏起來繼續過平常的日子」。

刮刮樂 家人

延伸閱讀

過年打麻將！大伯一路「狂輸千元」翻臉賴帳 晚輩無奈：現在該怎辦？

開工紅包怎麼用？ 命理師曝「1招」借運催旺一整年財運 沒拿到紅包也適用

真心不騙！彩券行老闆教刮刮樂要買「2尾數」 YTR實測「每區都中」賺5千

昔All in台積電慘賠一輛大牛！ Joeman今709元畢業爽喊：一股不賣，奇蹟自來

相關新聞

過年很尷尬！妹子嘆「家族都是醫生、藥師」 除夕團圓被問1句秒崩潰

每逢過年期間，總有親戚會問東問西。就有女網友在Dcard上透露，家族中有不少醫師及藥師，只有自己是念醫務管理學系，每次在團圓飯桌上被問未來打算時，都讓她很尷尬，崩潰直喊「好想逃走，好不想過年」。

高中弟「刮刮樂中10萬」不說！他打牌曝真相還怪自私 網友全傻：你超白目

春節期間，許多人會買刮刮樂增添趣味。不過一名網友透露，自己在弟弟的數學評量裡發現一張刮刮樂，一比對竟然中獎10萬元，有次他無意間在家人面前脫口而出事實，全場頓時靜默，弟弟傻眼怒嗆「為什麼要亂翻」，原PO則回應覺得私藏行為很不講義氣。

台灣哪間休息站最頂？ 網點名3地方：腹地大、有夜景

春節連假期間，不少家庭都會安排走春行程，而能讓旅客休息、吃飯及上廁所的「國道服務區」是旅途必經的中繼點。日前，就有網友在PTT好奇發問「心目中最頂的休息站是哪個？」引起鄉民熱議。

診所前擺「搖搖馬」要幹嘛？ 一票家長狂讚：根本父母救星

在台灣，不少診所及藥局都會在門外設置投幣式的電動搖搖馬，讓小朋友可以打發時間。近日，就有網友在PTT指出，他在找家中附近的診所時，突然發現許多店家門前都有放搖搖馬，好奇提問「為什麼診所前面要放兒童搖搖馬？」

睡醒老是腰酸背痛？想一夜好眠「床墊、枕頭、睡衣」該怎麼挑一次說明

現代人常常有著睡眠方面的困擾，除了平時或許出於忙碌，沒有充足的時間睡眠之外，也可能好不容易能睡了，卻又因為睡眠品質不佳，使得睡醒後依然沒有精神。日本網站「FRaU the Rarth」近來就分析，如果想要擁有好的睡眠品質，必須在床具上注意哪些事。

晚安小雞險淪豬仔！在柬台人揭「凱博園區」內幕 四叉貓揪2疑點：不對勁

台灣網紅「晚安小雞」昨晚在柬埔寨「凱博園區」直播，疑似遭穿身迷彩服的不明人士毆打、綑綁，接著便中斷畫面、失去音訊，妻子「愛婆」也證實找不人。直至今日下午「晚安小雞」再次現身直播，自爆遭人囚禁，身上還有多處傷口，淚訴昨晚驚悚遭遇，直呼「想回家，不敢再來柬埔寨了」。整起綁架事件撲朔迷離，在網路上引發不少討論，網紅「四叉貓（劉宇）」則在看完後，立馬揪2疑點並曬出證據，質疑「晚安小雞」作假。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。