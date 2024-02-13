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不排除自導自演？網紅晚安小雞柬埔寨直播掀議 警方比對地點「非凱博園區」

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晚安小雞險淪豬仔！在柬台人揭「凱博園區」內幕 四叉貓揪2疑點：不對勁

聯合新聞網／ 綜合報導
「晚安小雞」昨晚在柬埔寨「凱博園區」直播，疑似遭穿身迷彩服的不明人士毆打、綑綁，直至今日下午才又再次現身，淚訴昨晚驚悚遭遇。 圖／擷自「晚安小雞」臉書直播
「晚安小雞」昨晚在柬埔寨「凱博園區」直播，疑似遭穿身迷彩服的不明人士毆打、綑綁，直至今日下午才又再次現身，淚訴昨晚驚悚遭遇。 圖／擷自「晚安小雞」臉書直播

台灣網紅「晚安小雞」昨晚在柬埔寨「凱博園區」直播，疑似遭穿身迷彩服的不明人士毆打、綑綁，接著便中斷畫面、失去音訊，妻子「愛婆」也證實找不到人。直至今日下午「晚安小雞」再次現身直播，自爆遭人囚禁，身上還有多處傷口，淚訴昨晚驚悚遭遇，直呼「想回家，不敢再來柬埔寨了」。整起綁架事件撲朔迷離，在網路上引發不少討論，網紅「四叉貓（劉宇）」則在看完後，立馬揪2疑點並曬出證據，質疑「晚安小雞」作假。

「晚安小雞」昨天在臉書發文，表示將在柬埔寨直播4天，不料，卻在「凱博園區」獨自直播中途被人發現，畫面只見手電筒的刺眼燈光，接著便看到他疑似想逃跑卻被抓住，傳來像是被毆打的聲音後，直播便中斷了，接著妻子「愛婆」便在凌晨直播，落淚證實「找不到人」。刑事局則表示，目前仍未接獲家屬報案，將持續與外交部及駐外單位保持聯繫。

就在這起事件開始於網路上發酵時，今日下午「晚安小雞」突然現身重開了直播，還原昨晚遭遇的恐怖綁架。只見「晚安小雞」一臉憔悴、衣衫襤褸，自曝昨晚遭人綁在椅子上，身邊有數名持槍的人，同時毆打並以電擊棒凌虐他，在對方喊了「Leave」後，他才拔腿狂奔數公里逃走，哭喊著「想回家，不敢再來柬埔寨了，這是自作自受，不怪別人」。

對此，有一名在柬台人於PTT發文表示，看了「晚安小雞」直播影片，地點應是西港的中國城，即「凱博園區」附近，「他冒險的地方應該是某個爛尾樓」。該名網友說明，爛尾樓的特性就是在外面看不到的地方，會用輕隔間裝潢後拉上電作業，一般是黑公司、付不起保護金的小公司才會在那區，9成以上高樓大廈都是用大陸背景去蓋，且通常角落都會布滿監視器，因此「晚安小雞」應該是擅闖了別人公司，「可能真的受不了才去找他，被揍也很正常，願意揍完把他丟去醫院算是很好心了」。

不過，「四叉貓」對這起囚禁案卻有不同見解，1連發了3篇貼文，直言「滑2篇就直覺認定是自導自演」。他指出，全身3、4千美金（約新台幣9至12萬元）都被搶走了，但攝影器材還在身上可以直播，「這種網紅都有幾十萬人相信？」

「四叉貓」還比對了街景地圖發現不對勁，「晚安小雞」似乎就在大馬路旁邊開直播，旁邊甚至有整排海灘渡假飯店，大酸「大家別擔心！我已經掌握到晚安小雞的位置了，感覺是個蠻安全的地方」。

針對這起事件，不少網友也留言質疑，「可以直播沒辦法報警？」、「我媽媽說小雞真的演的太好了」、「被抓走手機還能在身上真厲害」、「他們隨身帶剪髮器？」、「IG不是說在醫院嗎？怎麼會是逃出來」。

四叉貓 柬埔寨 爛尾樓 直播 綁架 網紅

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