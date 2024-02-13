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住五星級飯店！他洗頭「泡沫跑進眼」 竟怒批業者沒道歉

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友大年初二入住一間五星級飯店，卻因為「洗髮精」跑進眼睛，不滿業者處理態度，引起熱議。飯店示意圖。圖片來源／ingimage
一名網友大年初二入住一間五星級飯店，卻因為「洗髮精」跑進眼睛，不滿業者處理態度，引起熱議。飯店示意圖。圖片來源／ingimage

春節年假，許多民眾紛紛出遊，一名網友透露，大年初二入住一間五星級飯店，因洗髮精跑進左眼，造成眼睛不舒服，沒想到向飯店人員反映後，對方一句「不好意思」都沒說，也未見積極處理態度，原PO因此心生不悅、發文公審，引起底下留言區熱議。

原PO昨（12）日在《好想住飯店 好康.踩雷不藏私》發文指出，大年初二入住新竹一間五星飯店，晚上洗澡時，使用了浴室內的洗髮精，結果泡沫不小心掉到左眼中，當下刺痛無法張開眼睛，也立刻沖水，結果過了大約半小時，眼睛還是紅紅的，也決定打電話向服務人員反映。

原PO表示，當時接電話的是名男性，他向對方描述事發過程時，服務員僅回應了幾聲「嗯」，並詢問「是否要給冰塊？」在原PO回答「不用」之後，服務員就說會再上報給副理，一句「不好意思」都沒說，就結束這通電話。原PO不滿說道：「發文此時是2月12日下午5點，至今仍未接到任何飯店給的回覆！」

貼文曝光後，大多網友不買帳表示，「要不要飯店幫你打電話給你媽媽？」、「台灣人真的無奇不有」、「到底要回覆什麼？房費全免加下次住宿券嗎？（立馬洗髮精弄我眼睛）」、「所以你本來打算要訛多少錢？」、「如果我是業者，我一定虛心檢討，在浴室附一副蛙鏡，並註明『洗頭請配戴蛙鏡，XX飯店關心您』」、「笑了，年獸出沒」。

春節 洗髮 飯店

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