萬人在線追《後宮甄嬛傳》 PTT曝「過年必備」：沒配著看都沒年味

《後宮甄嬛傳》是2011年的一部中國古裝宮廷劇，該劇以清朝雍正帝的在位時期為背景，開創了中國電視劇中宮鬥劇和大女主劇類型的先河，吸引大批粉絲觀看。PTT網友發現，該劇播畢至今年已13年，想不到網上的馬拉松影集還同時有1.4萬人收看，有粉絲直呼「過年沒配著看都沒有年味了」。

一名網友在PTT以「後宮甄嬛傳是不是挺好看的？」為題發文表示，他近期上網查了後宮甄嬛傳的馬拉松影集，想不到同時有1.4萬人在線收看，讓他嚇到直呼「是不是挺有料的？」

事實上，過年期間許多人會追劇打發時間，電視台也會不間斷馬拉松式播放劇集，尤其是後宮甄嬛傳相當受歡迎。其他網友紛紛留言「甄嬛第一次看有些還沒那麼get到，之後再看有時會有不同體會」、「聊天室留言才是重點吧」、「甄嬛把人性複雜矛盾處理不錯，孫儷這部演技也真的好」、「留言是重點，這部算是鄰國中國的宮鬥劇頂點了」。

有網友去年也有追馬拉松甄嬛傳，留言「這部的精華在於聊天室，我去年也有追，很多梗，很好玩」、「去年滴血驗親是不是有三萬人在線」、「去年馬拉松結束還有出問卷考題超好玩，滴血驗親三萬人，我在線啊，真的很多細節，第一次追劇時沒發現」。

還有人認為是過年必備，紛紛留言「過年必看了」、「滴血驗親，過年必備」、「過年沒配著看都沒有年味了」。