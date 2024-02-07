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墾丁飯店小年夜1晚價格讓他嚇歪 網友嘆：難怪大家要出國

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墾丁飯店小年夜1晚價格讓他嚇歪 網友嘆：難怪大家要出國

聯合新聞網／ 綜合報導
墾丁大街。 聯合報系資料照片／記者潘欣中攝影
墾丁大街。 聯合報系資料照片／記者潘欣中攝影

後天（9日）就是除夕夜，今年7天的春節連假比起往年來得少一點，但不少人還是趁著假期攜家帶眷出國或在台灣旅遊，不過有網友發現「國境之南」墾丁飯店，在過年期間價格竟然破萬元，讓他相當吃驚。

這名網友在PTT以「墾丁福華飯店一晚多少你覺得合理？」為題發文，他貼出訂房網站截圖，並表示2月8日小年夜到2月9日除夕，一晚的房價就要10,180元，讓他驚訝地說「國旅不振，你各位都認為是住宿太貴，那墾丁福華飯店這種等級的，你各位覺得降到多少才合理，有卦嗎？」

貼文也讓不少人看傻眼，「10,180是打算給郭台銘住嗎？」、「笑死，難怪人家寧願出國」、「寧願去沖繩」、「一晚一萬，我還不如買機票飛日本」、「10180日幣還差不多」、「難怪大家都出國去了！我想我可能只適合樸實無華的生活，太豪華的飯店不適合我，我還是老實的訂民宿好了」、「我實在不懂這破萬房價的底氣在哪？」、「錢省下來留著出國，品質更頂更爽」。

還有網友吐露自己可以接受的價格，「超過5000我就不會住」、「依照附近機能，我覺得3300，真的無聊」、「4500合理」、「一天超過4500的租賃都不恰當」、「雙人了不起5千」、「5千內但3千多才考慮住」、「平日3000、假日4500，除夕的話6000極限了吧」、「一晚1萬可以，服務跟設備要跟上」。

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