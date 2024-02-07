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不是真去香港！她不懂韓人暗語「去香港」是啥意思 內行曝解答全場震驚

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友詢問韓文暗語「去香港」是什麼意思，結果正確解答竟和出國一點關係都沒有。圖／中新社資料照
有網友詢問韓文暗語「去香港」是什麼意思，結果正確解答竟和出國一點關係都沒有。圖／中新社資料照

當我們遇到一些難以直言的事情時，會委婉地用某些場景、動作來比喻，聽懂的人心裡已有答案、聽不懂的人依然一頭霧水，比如網路流行語「開車」，意指談兒少不宜話題。日前有網友重刷經典韓劇《請回答1988》，看見劇中大媽問朋友「昨天吃了鰻魚，你們（夫妻）倆沒去香港啊？」，這一幕讓看劇的網友很疑惑，不懂為什麼吃鰻魚後要去香港。貼文一出引來熱烈討論，更有內行人給出真正解答，令全場網友一片譁然。

原PO在小紅書發文表示，回味韓劇《請回答1988》時，看到主角團的媽媽邊拔豆芽菜邊聊家中瑣事，但對話內容很奇怪，不解這是什麼意思？以下為兩位媽媽對話。

A媽媽見B媽媽愁眉苦臉問：怎麼？昨天吃了鰻魚，你們（夫妻）倆沒去香港啊？

B媽媽嘆：濟州島都沒去成...

B媽媽再抱怨：做人要有良心啊！起碼得出國吧。

原PO不懂為什麼B媽媽吃了鰻魚後，A媽媽突然提起去香港一事，B媽媽甚至接話說「濟州島都沒去成」，令她看了滿頭問號，發文尋求解答。

2015年放映的韓劇《請回答1988》，至今仍是許多劇迷心中的經典韓劇。圖／擷自微博
2015年放映的韓劇《請回答1988》，至今仍是許多劇迷心中的經典韓劇。圖／擷自微博

貼文曝光後引發熱烈討論，由於《請回答》系列的劇迷眾多，許多人都知道答案，指出因為吃鰻魚能壯陽，因此A是問B「昨天房事有高潮嗎？」，而香港竟然代表高潮的意思，「從首爾飛香港大概2個小時，到濟州島只要30、40分鐘，因此這裡對話說『去哪』，就是代表啪啪多長時間」、「她們在公然討論開車啊，討論哪個車可以開多遠」。

有網友直呼震驚，真的以為是出國意思，「我之前一直以為是出去旅遊欸...」、「我的天！我看了不知道多少次，真的以為他們家在討論旅遊的事，畢竟他們家有錢」。

至於為何香港在韓文暗語中代表高潮，一名內行人留言解釋，「80、90年代的南韓人十分喜歡港產片，像《英雄本色》是無人不知的程度，香港變成一個比較洋氣和高尚的地方，也就是好地方的代名詞，因此男性行房時，會說『送妳去香港』，就是讓伴侶高潮的意思」。

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