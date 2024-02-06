拚買氣！超商出奇招促銷福袋 他買一包立刻折抵100元

每到過年期間，各家百貨公司、超商、賣場都會推出福袋來吸引買氣，不過今年全家超商推出的福袋買氣卻不太好，到目前為止還能在各家店裡頭看到不少存貨。一名女網友表示在全家超商看到店家為了促銷福袋買氣，推出玩骰子活動，沒想到朋友一試手氣竟擲出「豹子」，讓她相當開心。

這名女網友在臉書「7-11全家 各超商新品資訊共享」表示，她到永和找朋友，經過全家超商進去買東西，看到店家推出買福袋玩骰子的活動，感到非常好奇。從店家的活動看板上看到，遊戲規則解釋擲出點數總和為4、5、16、17，就可獲得折價券50元，擲出總數6、7、8、13、14、15，即可獲得折價券10元，9到12則是銘謝惠顧。除此之外，若擲出3顆都是同樣點數，例如3個1、3個2…到3個6，就可獲折價券100元。

原PO和友人覺得很有趣，於是買了一包試試手氣，結果朋友一骰就骰出6點豹子（3顆骰子皆為6點），等於249元的福袋當下立刻折抵100元，以149元買到，讓她驚喜地說「算了一下骰出3顆六的機率只有0.46%，立刻帶著福袋去附近彩券行買了大樂透，究竟能不能夠再逆天戰勝機率呢？」

貼文讓不少人看了覺得很有趣，「好有趣，全家居然還可以玩18拉，好想也玩一把」、「這個也太有趣了，不知道是不是其他全家也有」、「好神奇的折價方式，感覺是設計給賭性堅強的人放手一搏」、「過年前就要玩起來」、「跟小七一番賞打對台」、「還好不是賭香腸…人家阿北會哭吧」。

也有網友感嘆今年超商福袋買氣差，「促進買氣，畢竟福袋玩爛了，每多一年買氣落差越大」、「沒辦法，那個全家的那個福袋太滯銷了，就算骰出豹子，-100，超商還是賺」、「今年全家福袋超級滯銷，各種促銷都出現了，等過年後特價」、「看看今年福袋多難賣就好」。