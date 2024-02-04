二寶爸曝家中堆滿「咳嗽藥水」 引家長共鳴：餵藥到懷疑人生

秋冬氣溫下降且溫差大，特別容易讓小朋友感冒。近日，就有一名二寶爸分享家中滿滿咳嗽藥水的照片，引起大票家長的共鳴。

原PO在「爆廢1公社」貼出櫃子放滿咳嗽藥水的照片，無奈坦言「這個冬天，有小朋友的都懂」，他解釋家中原本就有備用藥，但兩名小朋友輪流感冒，才會堆這麼多藥水。

照片曝光後，已經吸引超過2千多人按讚，許多家長也紛紛表示，「原來大家都是藥水富翁」、「這個冬天真的是一直看醫生，2個孩子輪流著看…」、「完全能夠明白，餵藥餵到懷疑人生」、「你不孤單～家裡都快成小型藥局了」、「上幼稚園的都很懂！感冒好不到三天又中了」、「藥都能背起來了」。

針對過期藥物如何處理，衛福部發文表示，千萬不可沖到馬桶或當廚餘處理，此兩種方法可能會汙染水源、大自然生態和影響食物鏈。衛福部建議，將剩餘的藥丸、藥水及清洗藥水罐的用水倒入夾鏈袋中，並放入泡過的茶葉、咖啡渣、擦手紙至袋中，以破壞或中和藥品的有效成分及吸附液體，「密封夾鏈袋，就可隨一般垃圾清除囉」。