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Joeman豪灑30萬辦刮刮樂大賽 回本金額曝！他一刮秒變「十倍男」

聯合新聞網／ 綜合報導
Joeman舉辦刮刮樂大賽。圖擷自YouTube
Joeman舉辦刮刮樂大賽。圖擷自YouTube

百萬YouTuberJoeman」翁雋明日前拍攝「2024刮刮樂大賽」影片，總資金30萬、每名員工有3.6萬的額度，分別須依照指定額度購買刮刮樂，最終結果刮中17萬6600元，回本59%，Joeman本人則只有刮中2000元，有員工刮500元的刮刮樂，中獎5000元，被譽為「十倍男」。

Joeman表示，自從自己去年吸食大麻被捕以後，辦公室氣氛就相當低迷，由於老闆犯錯，員工們多以為今年沒有尾牙或刮刮樂大賽，不過他依然拿出30萬現金舉辦刮刮樂大賽，每人有3.6萬可買，必須根據指定額度購買刮刮樂，如100元300張、2000元18張等，刮刮樂結束後，全體員工還要去饗A joy吃尾牙。

Joeman表示，去年刮刮樂大賽在民宿舉辦，今年則是在新辦公室首度開刮，比賽一開始都沒有人刮出高獎金，他不禁自嘲，局面一片淒涼，跟本工作室最近的命運差不多，還有女員工笑稱「究竟是不是最後一年刮刮樂呢？」

之後員工陸續刮出500、1000、5000元等金額，其中一名男員工刮500元的刮刮樂，中獎5000元，Joeman笑稱是「十倍男」。Joeman本人也親自參與刮刮樂，不過他只有刮中2000元，他自嘆「還是沒有偏財運」。

有員工刮中十倍金額。圖擷自YouTube
有員工刮中十倍金額。圖擷自YouTube

Joeman表示，據他觀察，300元的刮刮樂最能殺時間，必須一直對號碼，而且每一個欄位都要對號，很適合新年買給晚輩，花300元就能讓小孩花很多時間玩刮刮樂，可說是「無敵對獎機」。

最終每人刮完自己的3.6萬，總戰績為16萬600元、回本55%，Joeman拿出剩下1.2萬所買的刮刮樂，並讓每人抽籤決定分配張數，在六張刮刮樂裡出現兩張5000元，還有員工刮三張中8000元，最後總戰績達17萬6600元，回本59%。

網友紛紛留言「每年過年前都喜歡看Joeman給一群員工的刮刮樂大賽，看看誰運氣好中最多錢，誰運氣差，沒回本」、「花了3萬買了15張2000塊的刮刮樂，最終中獎金額也是3萬，回本率100%」、「我一直期待這個系列，有人會中200萬還是2000萬的」、「8張2千元刮刮樂中0元真的好扯」、「今年大概不敢刮刮樂了，23年8月買一張500中1萬，運氣大概都用在那一次了」。

Joeman YouTuber 偏財運 刮刮樂 尾牙

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