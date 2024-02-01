快訊

蘋果遲遲造不出車 真的是因庫克找不到美國版余承東？

德國鐵路徵IT管理員要會「30年前遠古系統」 網嚇：難怪火車誤點、病毒也卡住

2年內首次！美3艘航母齊聚第一島鏈 加大威懾中國大陸和北韓

她不解講電話為何要開擴音？ 意外釣出一票人曝隱藏好處

聯合新聞網／ 綜合報導
你在公共場合講電話時，會開擴音嗎？示意圖/ingimage
你在公共場合講電話時，會開擴音嗎？示意圖/ingimage

日常生活中，在捷運火車等交通工具上，常會看到有人講電話「開擴音」。對此，一名網友相當不解，認為貼在耳朵旁講電話，除了能聽得更清楚，還能不被他人聽到內容而保有隱私，好奇發問「為何一堆人愛開擴音講電話？」。貼文一出後，也引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「爆廢公社二館」表示，認真不懂為什麼有些人在公眾場合講電話一定要開擴音？而且還用「大吼」的音量，好像深怕對方聽不到。他直言，又不是老人聽力退化，為什麼不能拿在耳朵旁邊說？不僅能聽得更清楚，還能保有隱私，讓他人聽不到對話內容。

貼文一出後，不少網友深有同感，紛紛表示「就一堆自私粗魯沒禮貌人士，別人不想聽你們對話，開什麼擴音？」、「還有開超大聲在看劇的」、「我是不喜歡聊天內容被別人聽到，覺得那樣很不尊重對方」、「坐公車最討厭碰到講電話用擴音的」、「然後講個電話還要一直從嘴巴挪到耳邊再挪回嘴巴，到底為甚麼不直接講要開擴音？」、「我也遇過，明明就是比較私人的事情卻要大家都知道」。

不過，也有網友認為「開擴音」很方便，可以一邊講電話，一邊做其他事情，紛紛表示「對不起，我也常都用擴音，中午吃飯，客戶電話、師傅、各工班聯絡工作事宜，我都開擴音一邊吃一邊講」、「我是習慣了不喜歡貼著，所以沒藍牙耳機的時候就開擴音」、「我也習慣開擴音」、「因為接電話要一隻手拿著她就沒辦法打字或做其他事，有時手空不出來的時候她就直接按擴音，不過也要看打來的是誰，覺得被別人聽到也沒關係的對話才會開」、「擴音才能邊打資料邊講電話啊，也不想手一直舉著」。

公車 捷運 火車 隱私

延伸閱讀

屁孩慶生大鬧KTV！ 包廂全是「麵粉、生雞蛋」 員工一看傻眼：真的會吐血

貴又難訂！疫後東京飯店「漲破天花板」 日籍網紅激推5家最低不到750還有桑拿

台灣飯店「少1設備」不如出國？ 一票人搖頭：不要硬扯

家人出國旅費全叫她出！拒絕遭罵小氣 網批：這是土匪

相關新聞

過年比上班還累？他嘆「難得放長假卻更忙」 引兩派網友論戰

農曆春節即將到來，不少民眾已經訂好車票，返鄉和家人團聚過年。不過，有一名網友認為，自己對過年沒什麼特別的感覺，會覺得就是難得的長假，卻有很多時間處於不自由，甚至忙碌的狀態，直言「放完年假反而比工作更累」。貼文一出後，也引起廣大網友熱議。

她不解講電話為何要開擴音？ 意外釣出一票人曝隱藏好處

日常生活中，在捷運或火車等交通工具上，常會看到有人講電話「開擴音」。對此，一名網友相當不解，認為貼在耳朵旁講電話，除了能聽得更清楚，還能不被他人聽到內容而保有隱私，好奇發問「為何一堆人愛開擴音講電話？」。貼文一出後，也引起廣大網友熱議。

吃到飽餐廳要狂夾什麼？ 這2項超高人氣擄獲老饕芳心

台灣吃到飽餐廳種類眾多，除了可以品嚐各國美食大總匯的餐廳之外，也有專攻單一項目，像是火鍋、燒烤、甜點等吃到飽餐廳，深受台灣人喜愛。日前就有網友詢問，「大家去吃buffet都會狂夾什麼？」引發熱議。

他發2000元紅包給小孩竟被亂丟！ 網揭「1原因」：根本無感

許多小朋友在過年時，最期待的就是「發紅包」的環節。不過，有網友在PTT透露，自己長大後發現現在的小孩拿到紅包都亂放，對紅包根本不在意，於是好奇詢問「現在小孩是不是感受不到過年收紅包的喜悅？」

搭飛機「靠窗」 vs.「靠走道」？ 一票人秒選「這處」：有安全感

許多民眾都將把握農曆假期出國遊玩，訂機票選位也成為旅遊舒適度的關鍵。有網友表示，若自己搭經濟艙，由於久坐會想起身走走、上廁所，因此自己喜歡靠走道的坐位。不過，許多網友反而表示自己喜歡靠窗位置，還有網友提到最不舒服的位置是中間坐位。

父母相繼離世又沒手足…他收姑丈「1訊息」內容曝光暖哭眾人

農曆春節即將到來，不少人期待回家與父母手足團聚。一名網友在臉書社團「匿名3公社」表示，今年將迎來人生中第一次沒有父母陪伴的春節，原本已經很難受了，卻在收到姑丈的訊息後淚流不止。原來姑丈不僅邀請原PO去家裡過年，也強調今後就是一家人，充滿洋蔥的故事感動眾人。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。