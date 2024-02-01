她不解講電話為何要開擴音？ 意外釣出一票人曝隱藏好處

日常生活中，在捷運或火車等交通工具上，常會看到有人講電話「開擴音」。對此，一名網友相當不解，認為貼在耳朵旁講電話，除了能聽得更清楚，還能不被他人聽到內容而保有隱私，好奇發問「為何一堆人愛開擴音講電話？」。貼文一出後，也引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「爆廢公社二館」表示，認真不懂為什麼有些人在公眾場合講電話一定要開擴音？而且還用「大吼」的音量，好像深怕對方聽不到。他直言，又不是老人聽力退化，為什麼不能拿在耳朵旁邊說？不僅能聽得更清楚，還能保有隱私，讓他人聽不到對話內容。

貼文一出後，不少網友深有同感，紛紛表示「就一堆自私粗魯沒禮貌人士，別人不想聽你們對話，開什麼擴音？」、「還有開超大聲在看劇的」、「我是不喜歡聊天內容被別人聽到，覺得那樣很不尊重對方」、「坐公車最討厭碰到講電話用擴音的」、「然後講個電話還要一直從嘴巴挪到耳邊再挪回嘴巴，到底為甚麼不直接講要開擴音？」、「我也遇過，明明就是比較私人的事情卻要大家都知道」。

不過，也有網友認為「開擴音」很方便，可以一邊講電話，一邊做其他事情，紛紛表示「對不起，我也常都用擴音，中午吃飯，客戶電話、師傅、各工班聯絡工作事宜，我都開擴音一邊吃一邊講」、「我是習慣了不喜歡貼著，所以沒藍牙耳機的時候就開擴音」、「我也習慣開擴音」、「因為接電話要一隻手拿著她就沒辦法打字或做其他事，有時手空不出來的時候她就直接按擴音，不過也要看打來的是誰，覺得被別人聽到也沒關係的對話才會開」、「擴音才能邊打資料邊講電話啊，也不想手一直舉著」。