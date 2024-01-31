台灣最強水果是誰？一票網友點名「它」：香氣差十條街
因台灣氣候特殊，一年四季都產出不同的水果，更享有「水果王國」的美名。對此，有一名網友指出，台灣水果種類豐富度無可挑剔，但好奇所有水果裡面，「有沒有哪一種是最強且最具競爭力？」。貼文一出後，眾多網友點名1水果，產量過剩也吃光！
這名網友在PTT以「台灣最強的農產品是哪一種水果？」為題，指出台灣島嶼氣候特殊，產出豐富的水果種類，一年四季都有不同的水果可以吃，但非常好奇哪一種水果最強、最具有競爭力？即便產量過剩也會被吃光？
貼文一出後，多數網友一致點名，台灣最強水果就是「芒果」！和國外的芒果相比，香氣差了十條街，紛紛指出，「就是芒果」、「鳳梨釋迦、愛文芒果、西瓜」、「只有芒果能打」、「芒果啊，不然呢」、「芒果算不算啊？」、「芒果、鳳梨、西瓜」、「芒果乾」。
不過，除了芒果外，還有不少網友也點名其他水果，紛紛回應「荔枝吧，就沒聽過荔枝滯銷的」、「草莓也是，盛產一便宜，大家會狂吃」、「蓮霧啦，其他例如芒果被菲律賓還有泰國人說我們也有一樣甜的，而且還比較便宜」、「藍莓，台灣已經有人在大量種了」、「西瓜、茘枝、草莓」。
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