台灣最強水果是誰？一票網友點名「它」：香氣差十條街

因台灣氣候特殊，一年四季都產出不同的水果，更享有「水果王國」的美名。對此，有一名網友指出，台灣水果種類豐富度無可挑剃，但好奇所有水果裡面，「有沒有哪一種是最強且最具競爭力？」。貼文一出後，眾多網友點名1水果，產量過剩也吃光！

2024-01-31 09:14