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OL應酬吃薑母鴨慘了！回家驚見褲底全是血 哀號「可否報工傷」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女子應酬吃薑母鴨，回家卻發現痔瘡復發了。示意圖／聯合報系資料照片
一名女子應酬吃薑母鴨，回家卻發現痔瘡復發了。示意圖／聯合報系資料照片

工作應酬時不免吃大餐喝酒，不過一名女網友最近和客戶吃薑母鴨，回家上廁所竟爆血，才發現原來是痔瘡爆掉了，她無奈哀號「這樣的話算不算是工傷啊？人資是女生好像可以商量一下？」

一名女網友29日以「陪客戶吃薑母鴨吃到痔瘡爆掉」為題，在Dcard閒聊版上表示，這幾天非常寒冷，拜訪客戶時對方臨時起意，邀約一起吃薑母鴨，順便在店裡談公事省時間。原PO立即答應，而在吃飯過程中也很愉快，「吃的當下也吃得很開心，真的就是好吃，一直吃的那種狀態」。

不過她透露，開心還沒過半天，吃完薑母鴨回家後上廁所，「發現以前吃正露丸壓下來的痔瘡，竟然再次爆炸了啊啊啊，直接給我來個大爆血，嚇得我猝不及防」。原PO坦言，自己當下閃過一個念頭，「如果說，因為陪客戶去吃薑母鴨，導致我痔瘡爆掉，這樣的話算不算是…工傷啊？HR（人資）是女生好像可以商量一下？」

貼文發布後，引起網友熱烈留言，「天啊，妳竟然不知道有痔瘡不能吃太補嗎？」、「幫Q，趕快去看醫生吧，我們救不了妳」、「秋冬吃補真的很多人復發，建議妳可以趕快去（看醫生），以免拖越晚越嚴重」、「上次去給醫師諮詢跟處理我的痔瘡，他也特別叮嚀我，進補類的食物容易讓痔瘡變更嚴重，盡量少吃為妙，尤其是要少喝湯、少吃肉、多吃菜」、「我看到妳的文才知道痔瘡不能吃太補，謝謝妳用自己爆掉的痔瘡救了其他人」，也有人笑回，「吃到痔瘡爆掉…妳敢申請工傷喔？這樣全公司不是都知道了嗎？」

還有過來人指出，「我也有爆掉過，但我是在外面跟朋友吃飯的時候坐破掉的，是吃飽去上廁所才發現褲子上有一灘血。一開始以為是生理期，後來想想不對，我生理期剛走，才確認是我的痔瘡爆」、「如果很嚴重的話可以去做手術根治，但是恢復期超痛的喔，別問我多痛，妳可以自己去體驗看看」。

痔瘡 薑母鴨 爆血

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