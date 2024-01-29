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阿滴曬「T恤英文標語」指看得懂多益至少800分 答案揭曉網全笑了

聯合新聞網／ 綜合報導
YouTuber阿滴日前分享一張梗圖，一件印有英文句子加圖示的T-Shirt，表示看得懂標語的人，多益至少有800分，引發熱議。圖/翻攝自臉書／阿滴英文
YouTuber阿滴日前分享一張梗圖，一件印有英文句子加圖示的T-Shirt，表示看得懂標語的人，多益至少有800分，引發熱議。圖/翻攝自臉書／阿滴英文

YouTuber「阿滴英文」早期以分享英文學習技巧走紅，頻道目前擁有277萬訂閱人數，而阿滴平時也經常在社群平台與網友互動，他日前分享一張梗圖，圖中是一件T-Shirt，上方有一句英文句子與圖示結合的標語，阿滴逗趣說道，「看得懂這個的，多益應該至少800（分）」，掀起網友熱議。

阿滴28日在Facebook分享來自國外網站的梗圖，只見圖片中有件T-Shirt，上方用英文寫著「MY LIFE IS A…（我的人生是個）」，下面接著三個圖示「貓咪、屁股、獎盃」，將3個圖示組合後可獲得一個單字，對此阿滴表示，「看得懂這個的，多益應該至少800（分）」，引來許多網友在留言作答。

不少網友直呼，「我好可憐，我連這單字都不會，我的人生才是災難吧」、「三個都講出來就懂了」、「感謝阿滴肯定我的英文能力」、「剉賽，我已經忘記原本發音是什麼」、「對不起960沒看出來」、「謝謝阿滴，我又學會一個高級單字」、「 會不會過就看這題了」、「看了三次才看懂」。

網友們拼湊出答案，「貓咪、屁股、獎盃」分別為Cat、Ass、Trophy，將三個單字連起來唸就是Catastrophe，意思為悲劇，而衣服上句子的完整語意則是「我的人生是個悲劇」。對此，其他網友紛紛笑稱，「悲劇了」、「簡寫還是CAT」、「我還真沒想到最後一個字的英文」、「竟然能這樣組合真厲害」、「還好有唸出來」、「多益995，推」、「我現在有了800的自信」、「705的確看不懂」。

阿滴 英文 多益

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