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疫後回不去！74%台人嘆「日本機票貴死了」 網友想改搭郵輪

聯合新聞網／ 綜合報導
台人最愛赴日旅遊，但疫情後機票價格水漲船高。日本旅遊示意圖。報系資料照(記者李青縈／攝影)
台人最愛赴日旅遊，但疫情後機票價格水漲船高。日本旅遊示意圖。報系資料照(記者李青縈／攝影)

日本是台灣人最愛去的國家之一，然而歷經新冠肺炎摧殘，加上油價上漲，日本機票水漲船高，相比疫情前的價格高出非常多。旅日達人林氏璧發起投票，詢問網友「疫情後到日本的機票價錢有比較恢復到疫情前的價錢了嗎？」其中有74%、2431名的網友都認為「沒有，貴死了，疫情後就回不去了」，有網友考慮改搭郵輪旅遊。

林氏璧在粉專「日本自助旅遊中毒者」發起投票，題目為「你覺得疫情後到日本的機票價錢有比較恢復到疫情前的價錢了嗎？」她也補充，「也歡迎留言告訴大家最近你買的機票價錢！例：桃園東京成田，寒假，16000」。

而投票結果顯示，有高達74%、2431名的網友都認為「沒有，貴死了，疫情後就回不去了」。另有24%、829名網友認為「有比較恢復了，但還是比疫情前貴」；1%、43人認為「有比較恢復了，且可以接近疫情前的價格」；1%、1人認為「什麼是機票，我都坐船去」，共3322人參與投票。

林氏璧也分享在另一個社群軟體threads上的投票結果，為56%「沒有，貴死了，疫情後就回不去了」、37%「有比較恢復了，但還是比疫情前貴」、2%「有比較恢復了，且可以接近疫情前的價格」。

網友紛紛留言「有認真考慮要坐船去了，某些郵輪行程好像還不錯。希望有更多從台灣出發的選擇」、「記得以前關西櫻花廉航大概1萬-1.2萬（在連續假期後），今年買到1.5萬多、傳統航空也有1.5-1.6萬的價位，比以前貴，但比起解封那年楓葉票價2萬多還可以接受」、「旺季早鳥價格還是比疫情前高一點，但是冷門時間有慢慢恢復，不過廉航的促銷力道比以前小」。

不少人分享最近買到的機票價格，留言「2823/8 暑假。ANA東京 13000」、「桃園大阪14500星宇」、「2023/11，虎航高雄－東京，指定座位+來回各20公斤，16000」、「小港沖繩那霸，1/3，8958（華航）」、「桃園東京成田，聖誕節，日航JAL一萬六」、「去年2月，酷航豪經艙，桃園成田進出，去30公斤，回來40公斤，10240」。

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