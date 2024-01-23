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寒流襲台！手搖店老闆霸氣放「有薪假」 他喜：沒想到有這天

聯合新聞網／ 綜合報導
宜蘭一家手搖店宣布放有薪假1天。示意圖／聯合報系資料照
宜蘭一家手搖店宣布放有薪假1天。示意圖／聯合報系資料照

最強寒流來襲，全台各地濕冷，多處高山難得下雪，還有學校已經宣布放低溫假。宜蘭一名飲料店員工透露，老闆在寒流前一天暖心宣布放「有薪假」，讓他直呼完全沒想到有這種福利。

交通部中央氣象署今（23）日上午發布低溫特報，各地極凍有10度以下氣溫發生的機率。而一名網友在臉書粉專爆廢公社二館PO出手機截圖，畫面顯示，飲料店老闆在群組宣布，根據氣象局預報23日逢冷氣團，再加上宜蘭區降雨機率85%，為了體恤員工將店休1日，所有正職放有薪假1日，文末也提醒員工注意保暖。

對此，原PO直呼「沒想到做飲料店也會有這等福利的一天！」該篇貼文被轉發至爆廢公社，其他網友紛紛羨慕回應，「真好，我們沒放假」、「好老闆」，也有人笑回，「有沒有一種可能，只是太冷了，老闆也懶得上班」。

受霸王級寒流影響，目前已有4所學校放低溫假。104人力銀行指出，企業放低溫假的目的為保障員工安全，非一般假期，可以要求員工照常上班。若員工認為出勤有安全疑慮，有「退避權」可以選擇不上班，雇主不得視為曠職，或強迫員工用其他假別處理，另外若員工放低溫假未提供勞務，企業可主張不支薪。

網友透露，老闆因為低溫宣布放有薪假，其他網友笑回有沒有可能是老闆也懶得上班？圖／翻攝自爆廢公社二館
網友透露，老闆因為低溫宣布放有薪假，其他網友笑回有沒有可能是老闆也懶得上班？圖／翻攝自爆廢公社二館

低溫假 寒流 手搖飲料

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