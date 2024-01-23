網上吵「挺Toyz還是超哥」超奇怪！ 呱吉批：沒人是好人的爛事

網紅Toyz日前因批評YouTuber超哥經營的日料店遭當街痛毆，此事引發網友熱議，不少人開始討論應該支持哪一方。而經常在社群平台針貶時事的網紅呱吉（邱威傑），昨（22）日則發文坦言，他認為討論支持哪一方「超奇怪的」，直言這起事件「就是個沒人是好人的爛事」。

Toyz以「美食公道伯」自稱，頻道多以點評美食為主題，而他於本月20日至YouTuber超哥經營的餐廳用餐，同時直播發表評論，期間因多次直白批評店內料理，引發超哥不滿而遭毆打。對此，呱吉昨晚也在個人臉書發文直呼，網路上討論「挺誰」的現象超奇怪，「明明就是個沒人是好人的爛事，還有需要討論挺誰嗎？」他更直言，「你說爛是有比較級的？對我來說這件事沒有，抱歉。」

話題一出，不少網友感同身受，「完全同意」、「整個事件我唯一認同的文章」、「這點同意」、「真的，搞不懂某些人罵一方、挺另一方的邏輯」、「人類就是不經意的習慣選邊站」、「在瞎說什麼大實話」。此外，也有網友提問，「這不就跟選舉一樣嗎？總要挑個不爛的選邊站」，呱吉則回應，「這不是選舉，跟你的人生和台灣的未來都沒有關係，所以你可以不用挺」。