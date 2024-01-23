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尾牙抽中1萬5現金！她苦惱「該請什麼？」 網一面倒給2建議

聯合新聞網／ 綜合報導
尾牙抽獎抽到一萬五現金，你會請客嗎？示意圖/ingimage
尾牙抽獎抽到一萬五現金，你會請客嗎？示意圖/ingimage

又到了歲末年終尾牙季！不少公司都會舉辦尾牙，犒賞辛苦一整年的員工。對此，有一名網友分享，自己在尾牙抽獎抽到現金1萬5千元，好奇「請客的人數約10個，請什麼比較適合？」貼文一出後，立刻引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「尾牙中獎，請客請什麼比較適合」為題，指出自己非常幸運，在尾牙抽獎環節，抽到現金1萬5千元。這筆獎金想要請同部門約10個同事吃飯或喝飲料，好奇問大家「不知道有沒有人有什麼點子？」。

貼文一出後，不少網友直言，不喜歡公司有「中獎就必須請客」的文化，紛紛指出「自己留著就好，很不喜歡這種中獎就要請客的文化」、「其實不請也沒關係啦又不是應該的」、「又是這種陋習…」、「為什麼要請客？完全是憑妳實力得到的，連一罐麥香都不用，我之前中10萬隔天馬上遞辭呈」、「之前尾牙中獎中一萬，主管私下跟我說公司有不成文規定中獎者要請全公司吃飯」、「我主管中五萬都裝沒事了，你一萬五自己收好就好啦」、「很煩，到底是誰發明得獎要請客，這種爛習俗能不能杜絕啊」。

不過，也有網友給出建議，認為請飲料、小點心就可以了，紛紛指出「飲料就夠了啦！」、「豆花或燒仙草也不錯」、「pizza 可樂就可以啦」、「一般下午茶、小點心或飲料都可以啊，豆花、雞排、大腸包小腸、湯圓…有心請客同事都會很高興了啦」、「小點心可以買炸物、鬆餅、泡芙之類的，方便丟在桌上一口一個的東西」、「手搖飲或雞排這種的」、「飲料就夠了啦！如果抽中150萬，再辦桌吃飯！」。

尾牙 下午茶 雞排

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