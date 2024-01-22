她見廁所出現「大平台」超困惑 內行秒解答：這1國很常見

許多人在外上廁所時，經常因置物平台不夠而感到困擾。近日，有女網友在公共廁所，意外發現牆壁底部有設置一平台，讓她難以理解其用途，好奇提問「廁所放這個大平台是要幹嘛？」

原PO在「爆廢公社二館」分享一張照片，只見牆壁底部設置一白色小平台，將其打開後台面上無任何固定繩索，僅有一小張日文使用簡介，提醒民眾使用完畢後，記得將平台關上。她表示，自己第一次看到這種東西，好奇提問「抱歉我鄉下人啦，廁所放這個大平台是要幹嘛？」

照片一曝光，引起許多網友熱議，「坐太久，腳麻可以ㄎㄨㄟˋ咖（台語「曲跤」，悠閒翹二郎腿）」、「餐桌～貼心的設計，有時候時間緊迫，方便民眾一邊上廁所一邊用餐」、「放小孩，避免小孩偷開媽媽的門」、「無聊打麻將用的」。

也有不少網友猜測是尿布台，「應該是給媽媽換嬰兒尿布的」、「給小baby換尿布用？」、「尿布台吧」；對此有內行人出來解答，該平台其實是「更衣台」，「換衣服用，可以脫了鞋子踩在上面方便換衣服，日本廁所常見」、「日本換衣服用的腳踩」、「放包包或讓人站上面換穿衣物的，妳不會想讓包包或衣物沾到廁所的地板吧」。

事實上，更衣台在日本廁所十分常見，用意是讓民眾可以在換衣服時踩上去，避免襪子或赤腳直接接觸到地面而變髒。除此之外，更衣台還可用來幫小孩換衣服、放置個人物品，且通常站立面多施有防滑加工，民眾可放心使用。