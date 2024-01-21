北捷新增哪一站最實用？ 他點名「1鬧區」：比北門站方便

大台北地區交通便利，而捷運不只方便快速，還非常舒服，是許多上班族與學生不可缺少的交通工具之一。不過有鄉民指出，大同區「圓環」一帶十分繁榮，為何沒有設置捷運站，吸引大批網友解答。

原PO以「北捷為什麼不在圓環設一站啊？」為題在PTT發文，並附上「建成圓環」地圖截圖表示，他覺得這裡應該可以新增捷運站，去寧夏夜市也比較方便，且此處道路本來就非常彎，車速不快，比起北門站「建成圓環是不是更實用呢？」

貼文底下，大批網友出來解答，「旁邊地主不給蓋出口，設站計畫就取消了」、「天水路站算是遺珠之一」、「地主不給蓋」、「圓環內有古蹟，本來要設在旁邊天水路，取消了」。

事實上，捷運局曾於2006年計畫在台北市大同區天水路一帶，建成圓環西南邊，重慶北路與延平北路間增設「天水路站」，該車站為松山新店線規劃中捷運車站之一。不過因部分出入口用地遭到地主強烈反對，加上設置費用龐大，台北市政府捷運工程局於2007年4月10日決定廢止此站的設站計畫。