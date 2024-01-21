勞斯萊斯現身加油站洗車…他喊「為啥嚇員工」 網驚：體驗平民生活

勞斯萊斯（Rolls-Royce）是眾所皆知的超高級汽車製造商，車身筆直、穩重，引擎蓋前端裝飾「飛翔女神」也極具特色。然而近日有網友發現，一台勞斯萊斯到加油站使用機械式洗車服務，讓他傻眼直呼：「為啥要嚇員工」、「不懂開RR來加油站洗車是啥想法！」

該名網友在臉書社團《匿名公社》貼出照片跟影片，可以看到白色的勞斯萊斯在加油站洗車，他回憶當時情況，先是聽到員工喊住「卡住了！方向盤往右打！」抬頭才發現是勞斯萊斯，原PO也不禁表示：「加油站員工時薪才多少，為啥要嚇他們呢？我很窮沒錢買高級車，所以不懂開RR來加油站洗車是啥想法，好險沒有誰摸到誰當鬼」。

貼文曝光後，網友也紛紛回覆，「這樣才是真正有錢人，RR在他們眼裡跟Toyota沒兩樣」、「有可能司機便宜行事？」、「體驗平民生活」、「這車行的車啦，不是自己的，乾淨就好不用計算太多」、「車主表示：不就是買菜代步車嗎？大驚小怪」、「為什麼開RR就不能去加油站洗車？加油站洗車省時又省錢，何樂而不為！」

以2023年勞斯萊斯車款價格來看，Phantom 3,300萬～3,880萬起、Dawn 2,264萬～2,443萬起、Ghost 2,204萬～2,517萬起、Wraith 2,112萬～2,290萬起。而今年新款的2024 Rolls-Royce Cullinan，最高規格6.75 V12 Black Badge版本，要價則來到2,709萬元。