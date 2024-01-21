飲料店10點營業 客人訂100杯要求10點送到：我不是奧客吧

一名網友分享，他看到飲料店早上10點營業，便要求店家在10點時將100杯飲料送到公司，但對方卻感覺很為難，讓他十分納悶，認為自己的行為並不過分，「大家評評理，我應該不是奧客吧？」貼文一出，立刻遭大批網友打臉痛罵。

原PO在Facebook社團「匿名公社」發文表示，公司10點要開會，要訂總共100杯飲料讓大家在會議時喝，他看到飲料店營業時間寫10點，便要求店家在10點時將飲料送到公司，店家在電話裡聽起來卻十分為難，讓原PO很不解，「你10點營業，我10點喝到飲料有什麼問題嗎？」

原PO補充，不管店家要多早起床，或是要多派人力去上班，都不關自己的事情，因為他有先提早預訂，「有提早預訂就不算是奧客了吧？」

貼文引起網友熱烈討論，紛紛指責原PO行為，「奧客從來都不會覺得自己是奧客」、「煮茶不用時間？你又不是前一晚預訂的」、「不知廉恥的奧客」、「豈不是9點就要準備，你付加班費嗎」、「是餐廳22:00關門，21:50還想進去點餐的奧客嗎」、「以為有錢就是老大」。