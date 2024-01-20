民進黨2026台北市長人選？ 網力推「她」：唯一可以吸最多中間選票

到國外生活不像在自己國家方便，有一名女網友即將出國和外籍男友生活，雖然對方會幫忙把生活用品準備好，但她還是想問大家意見，看看有沒有什麼東西是值得推薦的。貼文引起討論，多數人都認為大同電鍋最好用。

2024-01-19 17:17