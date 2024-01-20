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民進黨2026台北市長人選？ 網力推「她」：唯一可以吸最多中間選票

聯合新聞網／ 綜合報導
大選結束後，為政壇帶來大變動，外界也相當好奇2026縣市首長選舉動向。記者曾原信攝影／報系資料照
大選結束後，為政壇帶來大變動，外界也相當好奇2026縣市首長選舉動向。記者曾原信攝影／報系資料照

2024大選過後，立院各政黨立委席次經歷大洗牌，因此外界也開始關注2026縣市長選舉人選，其中，台北市長人選成為焦點。有網友發文詢問，2026台北市長選舉，國民黨有現任台北市長蔣萬安拚連任，民眾黨則由前台北市副市長黃珊珊在本命區參戰，但民進黨卻沒有明顯的人選，「應該會派新秀，不會派老鳥了吧？」

黃珊珊先前以民眾黨不分區排名第一進入國會，讓外界對於黃珊珊再度參選台北市長呼聲極高，蔣萬安則在總統大選期間積極輔選收獲高人氣，對此，原PO在PTT發文討論，他表示目前民進黨檯面上的好像沒有明顯的人選，因此他猜想，2026台北市長選舉民進黨應該會派出新秀應戰。

對此，有不少網友提到民進黨立委高嘉瑜，「一定是高嘉瑜，首都女市長」、「派高嘉瑜也可以，如果最後輸很少，還可以累積政治聲量」、「高嘉瑜選的話很有機會，黃珊珊一定會被藍綠各自棄保」、「高嘉瑜剛好是台北市，目前又沒事做也不怕輸，搞不好就她了」、「我是台北市民，唯一支持高嘉瑜，她是所有人選中唯一可以吸到最多中間選票當選的人」。

此外，討論度高的還有，「怎麼看都苗博雅」、「苗勝率是最高的」、「苗博雅+1」、「我覺得沒懸念：就是林佳龍」、「該給林佳龍了吧，上次林佳龍根本沒出全力」、「林佳龍明顯很有準備台北市啊，讓他發揮一下」、「讓林昶佐來吧」、「很明顯就是要推林昶佐」、「要贏就是王世堅」、「王世堅呀」。

高嘉瑜 PTT 蔣萬安 民進黨 林佳龍 黃珊珊 王世堅 苗博雅

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