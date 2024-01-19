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媽媽驚小一兒知道「小燈泡事件」網讚老師：從小建立防備之心

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友的兒子向自己說2016年「小燈泡事件」的始末，圖為該事件案發後民眾到現場為小燈泡祈福。圖／聯合報系資料照
一名網友的兒子向自己說2016年「小燈泡事件」的始末，圖為該事件案發後民眾到現場為小燈泡祈福。圖／聯合報系資料照

國中生割頸案發生後，再度引起社會對於孩童安全議題的重視，許多老師、家長都藉此給孩子們機會教育。一名媽媽與孩子談話過程中，發現孩子竟能完整說出多年前「小燈泡事件」，讓她訝異不已，追問下才知道原來是學校老師講的。

一名媽媽在Dcard發文提到，帶兩個孩子去公園玩，哥哥以為媽媽要單獨將妹妹放在嬰兒車裡，趕忙阻止並向媽媽講述「小燈泡事件」的始末。原PO很訝異僅小學一年級的兒子為何會知道這起社會事件，追問下才得知原來是老師說的，原PO也趁此機會教育兒子：「有陌生人靠近他時，請安安靜靜的快步走到家人身邊」。

原PO感嘆，前陣子發生的國中生割頸案，讓她變的相當警惕，經常提醒孩子要與陌生人保持距離。不過，對於兒子向自己提起小燈泡事件，讓她感到有些錯愕，因為自己平時在教育兒子如何保護自己時，都是盡量不讓他知道這些社會事件的前提下，「我很擔心孩子變成受害者，但更擔心孩子變成加害者，所以我覺得或許給予足夠的愛和關心，孩子們就不至於變得太叛逆。」

許多網友大讚該老師的教育，「我覺得老師有教一些社會事件很好，讓小孩知道防人之心不可無」、「老師說得很好，讓小孩從小建立防備之心。」、「老師教很好呀，小孩會更印象深刻」、「老師對於小朋友的教育很用心耶」。

也有網友分享自己平時如何透過社會事件教育孩子，「我也會跟小孩講社會時事，讓他知道這個世界除了光明面外，也同時存在很多黑暗面，隨時都要有警覺性。」、「我反而會告訴他這些社會案件，讓他知道現在的環境跟人，都是很多樣貌的」、「覺得也要教小孩認清現實，還是會有人會傷害他們」。

小燈泡 育兒 隨機殺人事件

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