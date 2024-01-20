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大巨蛋開演唱會6萬座位「誰會瞬間爆滿？」 PTT狂推這5人

聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論誰在大巨蛋舉辦演唱會將瞬間爆滿。圖／聯合報系資料照片
網友討論誰在大巨蛋舉辦演唱會將瞬間爆滿。圖／聯合報系資料照片

大巨蛋正式完工啟用，即將營運。PTT網友討論，「哪位台灣歌手在大巨蛋辦演唱會可以瞬間爆滿？」許多人點名周杰倫、張惠妹、蔡依林、伍佰、五月天等歌手或樂團，有網友直言，「周杰倫開個十場都會爆滿」。

台北市長蔣萬安今日表示，遠雄已規劃大巨蛋在今年會有一個正式開幕儀式，後續相關活動舉辦，都依照相關規定來辦理。大巨蛋從去年底正式完工啟用後，大巨蛋順利圓滿舉辦亞錦賽，體育局已彙整球迷或民眾給的反饋，並開檢討會議，接下來都會針對各項意見來進行調整。

一名網友在PTT發文詢問「哪位台灣歌手在大巨蛋辦演唱會可以瞬間爆滿？」他表示，大巨蛋的座位數多達六萬個，是全台最多，他好奇，「不知道台灣哪位歌手辦售票演唱會可以讓6萬座位瞬滿秒殺？」

其他人則留言「伍佰」、「五月天」、「周杰倫、蔡依林」、「詹雅雯」、「趕快來推告五人」、「阿妹、蔡依林、五月天、周杰倫」、「Julia吳卓源」、「江蕙」、「一堆人都會滿啦」、「費玉清」、「動力火車」、「蔡10、周董這些不難吧」、「很多吧，天后等級的都能瞬滿」、「Jolin、伍佰、周董、五月天、阿妹」。

還有人留言「台灣的天王級不少，只是最近幾年沒了」、「王力宏」、「沒挑戰世運的都不行吧，目前只有五月天和阿妹，如果江蕙願意唱的話也行」、「張惠妹啊，你知道她在小巨蛋開了幾場嗎」、「妹姐來壓力測試一下吧，不會全場跳結果座位垮了吧」。

也有不少人提出非台籍的歌手，留言「Aespa、New Jeans、ITZY、Stray Kids」、「陳奕迅」。

大巨蛋 PTT 演唱會 小巨蛋

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