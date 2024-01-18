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送罹癌親戚「一箱雞精」補身體？網友狂勸先做這事：病友狀況不同

聯合新聞網／ 綜合報導
網友透露想送給罹癌親戚一箱雞精，不過被網友勸最好先做一件事。示意圖／Ingimage
網友透露想送給罹癌親戚一箱雞精，不過被網友勸最好先做一件事。示意圖／Ingimage

挑選探病伴手禮時，需要考量患者的身體狀態，許多人都會帶保健食品、水果、花籃前往。一名網友就透露，想在親戚手術後寄一箱雞精給對方，不過過來人全建議「先問主治醫師」。

一名網友以「癌症可以喝雞精嗎？」為題，17日在PTT發文表示，家中的親戚被診斷出罹患大腸癌二期，原本想去探病關心，但又擔心對方為了要招呼接待，反而不能好好休息。他預計在親戚動手術後寄一箱雞精過去，讓對方補一下身體，因此詢問網友是否合適。

對此，網友們無奈回應：「你有問過癌細胞的感受嗎？」、「癌細胞覺得很補」、「癌症專用配方的蛋白飲」、「你確定是給人補還是給癌細胞補」、「多休息比較重要」、「還是別吧」、「先問問人家可以吃什麼」、「問問他們都喝哪個營養補充品再買」、「問一下有沒有忌口的吧」、「滴雞精的養分沒想像中那麼高，比較好入口而已」。

有過來人建議，「可以問主治醫師」、「先不要，抗癌期間飲食請詢問過醫師」、「認真說你這個要先問過，每個人狀況不同，但我親戚癌症手術後照吃照喝現在已痊癒」、「本人癌症患者分享一點個人經驗，癌症治療期間飲食問過親友的狀況再送比較好，因為每個人治療用藥跟體質的不同都會影響飲食禁忌，我狀況醫生是建議完全不要亂吃任何補品，但也有遇到其他病友的醫生，反而建議他可以適當進補。另外治療期間口味也會改變很多，有的以前喜歡的食物現在一聞到就想吐」。

事實上，「雞精」被視為超雷探病伴手禮之一，藥師廖偉呈直言，雞精經過熬煮，營養程度與價值不如直接吃肉，雖然有助於補充體力，但是對於病情的幫助沒想像中高。而且雞精含有普林、鈉、鉀、磷，高血壓、痛風、腎臟病病友最好在醫生、營養師評估後飲用。另外有專家提供「雞精」入菜方式，營養師張秀年表示，癌友接受治療後食欲往往變差，可能難以吃完正餐後再喝下一瓶雞精。因此張秀年建議可以製作蒸蛋料理，將雞精取代水，或是加飯煮成蛋花雞精鹹粥，讓患者補充營養的同時，也可以減輕身體負擔。

雞精 癌症

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