陸女疑惑台灣公車「都放乖乖」 得知真相笑回：找到台積電秘密武器

各地文化習慣上大不相同，隨著觀念逐漸開放，許多人都以尊重包容的態度面對差異。一名中國大陸網友分享，自己來台灣後發現8個現象，包括夾娃娃機店林立、公車駕駛會放乖乖餅乾、超多石墨烯產品廣告等，有趣經歷讓她直呼想趕快再來玩。

一名在泰國工作的陸籍女網友來台灣遊玩8日，近日她在「小紅書」表示觀察到8個現象，像是台北、台中夾娃娃機店、彩券行林立，很多公車駕駛都會在擋風玻璃旁邊放一包乖乖餅乾，她還看到很多台灣年輕人使用小紅書，「男女都有，在捷運上看到好幾位都在刷」。

原PO續指，自己發現到台灣旅遊的香港人比想像中要更多，新加坡馬來西亞人也不少，但歐美人並不多；大家講話都很溫柔，好奇台灣人生氣的時候是什麼模樣。她也透露在台灣超商買瓶裝水，但價格其實很高，此外路上有許多石墨烯產品廣告，主要是衣服、棉被類，便猜測主要是針對中老年族群。原PO感嘆，自己來台經驗與感受不錯，雖然因為工作要回到曼谷了，但許願「希望很快能再來玩」。

一票台灣網友看見貼文後，秒解答公車放「乖乖」的原因：「放乖乖是希望車子乖乖」、「乖乖就是讓設備儀器乖乖的不當機！而且一定要用綠色，因為機器通常綠色就是正常運作，紅色是有問題error」、「電腦不乖也會放一包乖乖，到處都可以放的」、「台積電機台會放綠色乖乖」。對此，原PO笑回：「那我最想在我老闆腦子裡放一包」、「全球晶片代工第一的秘密武器找到了！」

也有大陸網友分享來台經歷，「18年在台灣旅行，那個司機大哥放了一路抖音歌曲」、「當年去台灣瘋狂抓娃娃，抓了10幾個帶回大陸」、「我對台灣人印象也超好，又溫柔又有禮貌」、「石墨烯真的有夠多，營銷得很厲害」。