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一個人吃熱炒有多爽？他3理由讚「價格逼近吃到飽」但還會去

聯合新聞網／ 綜合報導
網友細數一個人吃熱炒的3個好處。 示意圖／ingimage
網友細數一個人吃熱炒的3個好處。 示意圖／ingimage

熱炒店菜餚選項豐富，有些店家還無限量供應白飯，因此成為許多人和朋友聚餐的好選擇之一。有網友透露，自己一個人在熱炒店用餐其實CP值也很高，他以3理由指出雖然價格可能和吃到飽餐廳差不多，「不過就是爽」。

一名男網友日前以「一個人吃炒菜店的感覺」為題，在Dcard發文直呼單獨去熱炒店吃飯「真的很爽」，因為可以點自己喜歡的選項不用顧慮同桌的人想吃什麼，也不需要煩惱一道菜自己能夠分配到多少的量，一大盤全都任自己吃。原PO表示，雖然最後算下來，一個人吃熱炒的費用與吃到飽餐廳差不多，但心情就是很好，他也補充，「點餐道數差不多就好，4樣撐死，2樣太單調，3樣剛剛好」。

話題拋出後，許多網友秒同意，「大食怪+喜歡熱炒料理的我超懂」、「一個人吃就是爽！」、「真的爽！但我都找單價低的比較划算一點」。也有人笑回，「翻譯：沒朋友，真好！」、「從你的文字，只能得知你常跟別人一起吃熱炒，然後還沒吃飽」。

有網友分享，「吃超飽，一群人很好玩，但一個人也很輕鬆」、「我喜歡好幾個人一起吃，因為這樣吃的種類更多了」、「我跟家人一起去吃都盡情吃，吃不夠再加點就好啦。又可以吃多樣，也不怕吃不完，熱炒真的香，爸媽付錢更香」。

熱炒店 吃到飽

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