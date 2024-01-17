快訊

科技廠第二家！恩德證實遭駭客網攻 全面啟動防禦與復原作業

EUA通過即簽保密合約？高端疫苗合約8大爭議 疾管署說明一次看

高端EUA通過時間點有貓膩？ 羅一鈞揭各國數據 多次延遲交貨一次罰

紅豆餅價格回不去了？ 他發現：以前3顆10元現在買不到

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友發現紅豆餅的價格從3顆10元，變成一顆20元。圖片來源／ingimage
一名網友發現紅豆餅的價格從3顆10元，變成一顆20元。圖片來源／ingimage

現在萬物齊漲，許多童年小吃已經不是銅板價了，紅豆餅就是其中一項。日前有網友表示，他小時候最愛吃紅豆餅，以前1顆5元，有的店家還3顆10元，但他最近發現紅豆餅「1顆就要20元」，讓他好奇「紅豆餅漲到多少錢，大家會忍無可忍？」

一名網友在PTT發文表示，小時候他最愛吃紅豆餅，他回憶起以前的物價，1顆只要5元，有的店家還3顆10元，後來漲價到一顆10元，雖然價格直接翻了2倍，但還是銅板價。

不過原PO表示，「最近看到一顆紅豆餅要價20元，我真的吃不下去了，但還是看到有人在買」，因此他好奇「大家覺得紅豆餅漲到多少錢，會忍無可忍？」

對此，不少人自曝心中的標準，直言「超過15元我就不買了」、「自從超過10元，我就沒買過了」、「超過10元就沒吃了，好懷念小時候3顆10元」、「我30年前3顆紅豆餅只要10元，傳統的紅豆、奶油、菜脯都有，現在台北市還有些地方賣1顆12元，我還會買」。

也有許多網友回應「店租、人力都漲價的情況，只會越來越嚴重，我已經3年沒吃了」、「荷包蛋現在也要15元了，我家這邊路邊攤的紅豆餅要25元」、「現在改成一顆20元、30顆50元」、「3顆10元那種比較好吃，薄薄的餅皮，現在的都是蛋糕皮，而且抹茶口味要一顆35元」、「上次我買到一顆23元，而且還是小顆的，從國中畢業後就沒吃了，買一顆被嚇傻」。

紅豆餅 漲價

延伸閱讀

婚禮派對舞會上突塌陷成大洞 新郎新娘與賓客直墜一樓

「文字翻轉影片」成真？抖音推AI生成影片 專家擔憂這現象

美國遠端會計師職缺激增 在家工作年薪可逾台幣300萬

汽車廣告舔蛋糕、女僕裝挑逗全都來 五菱澄清：非官方拍攝

相關新聞

紅豆餅價格回不去了？ 他發現：以前3顆10元現在買不到

現在萬物齊漲，許多童年小吃已經不是銅板價了，紅豆餅就是其中一項。日前有網友表示，他小時候最愛吃紅豆餅，以前1顆5元，有的店家還3顆10元，但最近發現紅豆餅「1顆就要20元」，讓他好奇「紅豆餅漲到多少錢，大家會忍無可忍？」

安全帽洗烘機標榜「快速除菌」 內行人稱沒效果：都是智商稅

騎機車配戴安全帽能保障騎士安全，但台灣天氣潮濕悶熱，安全帽內襯必須保持清潔，除了確保不會有異味，也防止細菌滋生。有網友近期發現一台「安全帽洗烘機」，讓他好奇清潔效果，引發討論。

「以為賴清德退黨」新潮流聲明引網炸鍋 鄉民預測：未來恐有新派系

今（17）日民進黨新潮流辦公室發出新聞稿稱，與總統當選人賴清德討論後，基於對總統職位的尊重，賴清德不再是新潮流成員。消息一出，瞬間引發PTT鄉民熱烈討論，更有不少人看錯，以為賴清德要退黨，「以為退出民進黨」、「退出民進黨才是震撼彈」。

「台中燒烤」為何一堆人超愛吃？ 網友曝內行必去名店

一講到台中必吃美食，你會先想到什麼？近日一名網友在網路上抱怨，指出很多人都說到台中必吃燒肉，但他認為價格與食材不成正比，好奇台中燒肉為何這麼有名？貼文一出後，也引起廣大網友熱議。

玉米便宜為何烤的價格翻倍漲？內行人揭2原因：一般人難複製

你去夜市都會買什麼小吃呢？一名網友發文抱怨，指出自己去夜市買烤玉米，秤重後價格竟高達100元，讓他傻眼直呼玉米不是昂貴食材，為何變成烤的價格就翻倍？貼文一出後，也引起廣大網友熱議。

陸女子首次來台 逛完北市鬧區直搖頭：「這群人」不要來台灣

一名在日本生活的大陸女子，來台旅遊後發現台灣街上開了許多日本連鎖店，販售的商品大多也都附帶日文，讓她感嘆「第一次來台北，玩了一天的感受就是和日本基本沒有區別」，並奉勸在日本生活過的人不要來台灣玩。對此，網友紛紛建議她可以多去不同城市體驗各地文化，或許會有不一樣的感觸。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。