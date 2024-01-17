紅豆餅價格回不去了？ 他發現：以前3顆10元現在買不到

現在萬物齊漲，許多童年小吃已經不是銅板價了，紅豆餅就是其中一項。日前有網友表示，他小時候最愛吃紅豆餅，以前1顆5元，有的店家還3顆10元，但他最近發現紅豆餅「1顆就要20元」，讓他好奇「紅豆餅漲到多少錢，大家會忍無可忍？」

一名網友在PTT發文表示，小時候他最愛吃紅豆餅，他回憶起以前的物價，1顆只要5元，有的店家還3顆10元，後來漲價到一顆10元，雖然價格直接翻了2倍，但還是銅板價。

不過原PO表示，「最近看到一顆紅豆餅要價20元，我真的吃不下去了，但還是看到有人在買」，因此他好奇「大家覺得紅豆餅漲到多少錢，會忍無可忍？」

對此，不少人自曝心中的標準，直言「超過15元我就不買了」、「自從超過10元，我就沒買過了」、「超過10元就沒吃了，好懷念小時候3顆10元」、「我30年前3顆紅豆餅只要10元，傳統的紅豆、奶油、菜脯都有，現在台北市還有些地方賣1顆12元，我還會買」。

也有許多網友回應「店租、人力都漲價的情況，只會越來越嚴重，我已經3年沒吃了」、「荷包蛋現在也要15元了，我家這邊路邊攤的紅豆餅要25元」、「現在改成一顆20元、30顆50元」、「3顆10元那種比較好吃，薄薄的餅皮，現在的都是蛋糕皮，而且抹茶口味要一顆35元」、「上次我買到一顆23元，而且還是小顆的，從國中畢業後就沒吃了，買一顆被嚇傻」。