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耳鼻喉科大爆滿！ 網超有感「門沒開就在排」：一堆感冒久病不癒

聯合新聞網／ 綜合報導
近期腺病毒、流感和新冠肺炎等多種病毒肆虐，各地診所掛號人潮爆滿，疾管署發言人羅一鈞呼籲民眾，應做好衛生防護措施。本報資料照片
近期腺病毒、流感和新冠肺炎等多種病毒肆虐，各地診所掛號人潮爆滿，疾管署發言人羅一鈞呼籲民眾，應做好衛生防護措施。本報資料照片

近期腺病毒流感新冠肺炎等多種病毒肆虐，導致各地診所的掛號人潮大爆滿。日前有民眾發現，最近只要經過診所，外面人潮總是大排長龍，甚至晚上6、7點多，就有診所掛出公告牌表示「門診約滿、人潮太多，請改天」，讓原PO相當錯愕，詢問「最近到底是怎麼了？」

原PO在PTT發文分享，他出門經過診所時，發現外面排隊掛號的人潮「整個大爆滿」，他還表示，前幾天大約晚上6、7點去拿藥，診所直接在門口掛公告，表示門診約滿、人潮太多，請排隊民眾改天再來。而來看診的人各年齡層的都有，看起來還沒上幼稚園的小朋友也很多，掛號完大概還要等兩小時左右，他透露「有時候營業時間結束了醫生還在看，真的辛苦了」。

話題一出，網友紛紛感同身受，「兒童的更誇張，還沒開門就在排，以為在排福袋」、「早上還沒開門就排到馬路上了」、「最近四周很多人去耳鼻喉科看流感、新冠，聽說都要排很久沒錯」、「這一兩個禮拜路過耳鼻喉科診所，都是滿出來候診的病人」、「我昨天也去看了三間，有兩家六點多就掛滿」、「已經這樣三個月了」。

此外，網友也分享，「流感真的超強，口罩要戴」、「今天公司咳嗽聲沒斷過」、「這種很容易一人中獎全家分享，特別是小孩在幼稚園階段的，根本是毒窟阿」、「最近超級多咳嗽的」、「流感新冠一起爆」、「最近腺病毒、流感大流行，腺病毒病程長」、「最近流感超強，跨年出去玩，朋友四個有兩個新冠」、「當你家有幼稚園小朋友，交叉感染根本很難好」、「同事一堆感冒久病不癒」。

疾管署發言人羅一鈞上周曾表示，估計未來流感和新冠疫情還會持續升溫，並預計流感疫情將於春節前1周達高峰，屆時單周就診人次恐上看15萬人。中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學也指出，近日小兒急診室中極高比例是高燒病童，其中病症又以腺病毒與流感最多，他呼籲民眾，應做好個人衛生防護措施，才能有效保護自身和孩子。

流感 腺病毒 新冠肺炎 PTT 感冒

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