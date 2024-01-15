地方阿嬤就是狂！鹹酥雞老闆娘「親自下海」 超霸氣標語：不等就滾

一名網友分享，高雄有間鹹酥雞店的標語十分顯眼，內容更讓他直呼「很霸氣」，照片一出也笑翻一票網友，紛紛表示「地方阿嬤94狂」、「超派鹹酥雞」。

原PO在Facebook社團「路上觀察學院」發文表示，近日到高雄岡山一間鹹酥雞店，看到一位阿嬤在油鍋前炸餐點，旁邊的標語竟寫著「被員工氣到金賭爛，林祖嬤親身來下海，要嘛就等，不等就滾」，十分霸氣，讓他不禁直呼「南部阿嬤都這麼派啦！」

貼文吸引7.8萬人按讚，引起廣大迴響，「地方阿嬤94狂」、「好霸氣」、「值得學習的氣魄」、「在地岡山人路過，這是我們那邊的霸氣闆娘」、「一看就知道專業的來了」、「現在是員工像老闆，老闆像員工」、「覺得是兒女幫她弄的標語」、「可能是阿嬤的家人怕阿嬤被奧客欺負幫她寫的」。

原PO補充，「其實阿嬤本人滿親切的，就標語很狂而已」，也有不少在地老顧客表示，「彥媽（阿嬤）人很好的，鹹酥雞也好吃」、「阿嬤人真的很好」、「這家常去，婆婆人真的好」、「這家真的很好吃，料多實在喔」、「洋蔥蒜頭九層塔給超多」、「這間很好吃，米血絕對必點」。