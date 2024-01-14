她首次擔任選務人員驚見「1狀況」 傻眼喊：到底來幹嘛？
2024總統、立委選舉於昨（13）日落幕，一名擔任選務人員的女網友在Dcard上透露，她遇到不少民眾亂蓋選票，將政黨票上每個選項都蓋滿，忍不住傻眼直呼「到底來幹嘛啦？」
原PO表示，這次是她首次擔任選務人員，早上7點半前到投票所後，一路工作到晚上7點多開完票後才能回家，工時超過12小時。她指出，投票的尖峰時段為早上8點及下午3點半，早上9至10點、下午2點等時段則幾乎沒人來投票。
原PO透露，因為選務人員不能使用手機，加上自己的睡眠時間不足，讓她感覺時間過得非常漫長。此外她還要在投票過程中，時刻注意民眾有無將選票投錯票匭，她指出，一天內至少有20人做錯，甚至有民眾將政黨票與總統票全蓋滿，讓她忍不住傻眼直呼「到底來幹嘛啦？」原PO最後則表示，當選務人員真的很累。
貼文一出，釣出一堆網友分享過去當選務人員的經驗，「選務人員路過，不過我遇到的都是問我『政黨票可以選幾個』，不然就是選這個要幹嘛。還有人問我『妳覺得選幾號好？』更扯的是問『要怎麼投票？』」、「記得有一年公投很多，開票開到晚上12點才開完，那次之後我再也不當選務人員了」、「之前也當過選務人員，尤其是投票結束後要開始開票，真的是像打仗一樣，唱票人員喊到真的沒聲音。整理票跟分類的人員也要快且絕不能出錯，全身都很緊繃，忙了12個小時多，結束後整個超虛脫超累」。
但也有網友認為，將選票蓋滿視同投廢票，是個人選擇，「投廢票也是一個選擇」、「就算亂蓋也是他們的投票自由的權利，也是一種態度」、「我立委票也全蓋，因為我蓋錯人，不如全蓋當廢票」、「我覺得會亂投可能是對每個黨的候選人都不滿意，廢票也是一種選擇」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言