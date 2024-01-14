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她首次擔任選務人員驚見「1狀況」 傻眼喊：到底來幹嘛？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名擔任選務人員的女網友透露，在投票過程中有民眾亂蓋選票，將政黨票上每個選項都蓋滿，讓她忍不住傻眼直呼「到底來幹嘛啦？」，照片人物非新聞當事者。記者林佳彣／攝影
一名擔任選務人員的女網友透露，在投票過程中有民眾亂蓋選票，將政黨票上每個選項都蓋滿，讓她忍不住傻眼直呼「到底來幹嘛啦？」，照片人物非新聞當事者。記者林佳彣／攝影

2024總統、立委選舉於昨（13）日落幕，一名擔任選務人員的女網友在Dcard透露，她遇到不少民眾亂蓋選票，將政黨票上每個選項都蓋滿，忍不住傻眼直呼「到底來幹嘛啦？」

原PO表示，這次是她首次擔任選務人員，早上7點半前到投票所後，一路工作到晚上7點多開完票後才能回家，工時超過12小時。她指出，投票的尖峰時段為早上8點及下午3點半，早上9至10點、下午2點等時段則幾乎沒人來投票。

原PO透露，因為選務人員不能使用手機，加上自己的睡眠時間不足，讓她感覺時間過得非常漫長。此外她還要在投票過程中，時刻注意民眾有無將選票投錯票匭，她指出，一天內至少有20人做錯，甚至有民眾將政黨票與總統票全蓋滿，讓她忍不住傻眼直呼「到底來幹嘛啦？」原PO最後則表示，當選務人員真的很累。

貼文一出，釣出一堆網友分享過去當選務人員的經驗，「選務人員路過，不過我遇到的都是問我『政黨票可以選幾個』，不然就是選這個要幹嘛。還有人問我『妳覺得選幾號好？』更扯的是問『要怎麼投票？』」、「記得有一年公投很多，開票開到晚上12點才開完，那次之後我再也不當選務人員了」、「之前也當過選務人員，尤其是投票結束後要開始開票，真的是像打仗一樣，唱票人員喊到真的沒聲音。整理票跟分類的人員也要快且絕不能出錯，全身都很緊繃，忙了12個小時多，結束後整個超虛脫超累」。

但也有網友認為，將選票蓋滿視同投廢票，是個人選擇，「投廢票也是一個選擇」、「就算亂蓋也是他們的投票自由的權利，也是一種態度」、「我立委票也全蓋，因為我蓋錯人，不如全蓋當廢票」、「我覺得會亂投可能是對每個黨的候選人都不滿意，廢票也是一種選擇」。

Dcard 投票 2024大選 2024選舉

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