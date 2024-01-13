2024選舉持續開票！侯緊追賴清德 網紅視網膜曝「最好奇」1結果

2024大選話題持續延燒，網紅視網膜（陳子見）今（13）日下午也跟上時事，在臉書發文透露，「今天的開票比起誰第一，我真的比較想知道誰是第三」，對此，有網友直呼真的很難猜。

總統大選持續開票中，民進黨總統候選人賴清德突破250萬票暫時領先，國民黨的侯友宜則是以相差逾30萬的數字緊追在後。針對視網膜好奇哪組候選人結果會敬陪末座的貼文，網友紛紛附和表示：「真的」、「中肯」、「我也是」、「票數好接近真的很難猜」。

也有不少人直言，自己想念視網膜主持的《眼球中央電視台》直播，「懷念眼球中央電視台的開票」、「沒有眼球開票現場還真是無聊！」、「好懷念眼球開票直播」、「想念柚子預言！被老公提醒才想起今年沒得看了」、「眼球中央不打算重出江湖嗎？」、「覺得好寂寞，沒有眼球的陪伴」，視網膜則無奈笑回，「我好開心，以往這個時候真的是快吐了」。