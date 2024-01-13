香港女遊客1家5口遊台11天花費18萬元 大讚這美食CP值超高

台灣擁有美麗的風景和豐富的美食，受到不少國外遊客的讚賞，就連中國大陸和香港的遊客也喜愛來台旅遊。一名香港女網友攜家帶眷來台灣遊玩11天，還品嚐到人生中吃到最好吃的美食。

這名女網友在小紅書分享影片，她說去年底（2023）孩子的學校放11天的聖誕假期，一家五口決定來台灣旅遊。這段期間一家人總共花了42843元人民幣，折合台幣大約18.7萬多元，期間還因為孩子多，房間的價格也越換越高，甚至在跨年夜時，在台北訂到一晚3000多塊人民幣（台幣1萬3千多元）的房間。

原PO說台灣的消費不低，例如超商的礦泉水、水果攤的番茄等價格，都比香港便宜但比深圳貴；其他食物如一碗麵的價格也差不多是5、60塊人民幣（約台幣219元到262元），不過她發現CP值最高的竟然是牛排，一份雪花牛排才台幣260多元，味道也不差，這樣的價格在香港是看不到的。

不僅如此，原PO還透露在台中的百貨公司美食街，吃到她覺得目前人生中吃過最好吃的牛筋，口感超級軟嫩彈牙；一家五口甚至還到西門町吃火鍋、日月潭吃茶葉蛋、清境農場吃大腸包小腸、台中高雄品嚐夜市美食。

至於台灣的人文方面，原PO大讚台灣人非常友善，搭捷運時還有人主動讓座給她的女兒，即使在酒店裡或出去買東西，都能感受店員的服務態度超好，讓她覺得跟台灣人打交道「如沐春風」。有網友問她台灣值不值得一遊，原PO認為人生中至少要來一次。