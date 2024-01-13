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人潮湧進投票所「狂繞3圈」 網曝不輸辦年貨盛況：年輕人比想像多

聯合新聞網／ 綜合報導
今（13）日迎來2024總統大選及立委投票日，許多民眾一早前往排隊投票。記者曾學仁／攝影
今（13）日迎來2024總統大選及立委投票日，許多民眾一早前往排隊投票。記者曾學仁／攝影

今（13）日迎來2024總統大選投票日，各地投票所開始出現投票人潮。土城某小學今早湧現大批排隊人龍，有民眾透露已經排隊30分鐘都還沒輪到自己。PTT上也有不少網友分享投票經歷，有人一早就去投票，發現年輕人比想像中還多，也有人表示，投票時看到幾乎都是老年人在排隊。此外，有網友驚呼，投票完後看到後方排隊人潮，堪比辦年貨盛況。

根據《三立新聞網》報導，新北市土城某小學的投票所一早就出現排隊人潮，有民眾表示，他在上午7點50分抵達並開始排隊，結果排了30分鐘都還沒輪到，目測現場排隊人龍至少繞了3圈。

還有網友發文表示，一早吃完早餐趕著第一波去投票，沒想到投完票後，投票所外竟然已經湧現許多人，「不輸辦年貨的人潮」，讓他嚇了一大跳。網友也留言回應，「認真說，7點55分去排隊已經排了30幾個人，約3、4成是年輕人」、「票都被激出來了，怕」、「年輕人和老人勢均力敵」、「這次真的比較多人，第一次投票要排隊」。

其他網友也在PTT上寫道，一早就看到很多年輕人出現在早餐店，人手一張投票通知單，讓他驚呼「大家怎麼都那麼早起？太猛了吧」，話題一出引發眾人熱議，「年輕人比以往還多」、「年輕人投起來」、「剛投完，年輕人很多」、「這次年輕人很多」、「年輕人昨天都沒睡覺，早上直接去投」。

不過PTT上也有貼文在討論投票所幾乎都是長輩在排隊，他驚訝問道，「超冷的天氣，還這麼早出門去排隊，到底是在積極什麼？」對此，網友紛紛表示，「老人早醒，分散著投票也好」、「年輕人還在睡覺吧」、「每次都這樣啊，早上老人下午年輕人」、「因為老人大多在戶籍地也早睡早起」。

事實上，在昨（12）日晚間，高鐵、台鐵及客運站便出現大批返鄉投票人潮。媒體人黃揚明在FB發文分享，「10點多在高鐵台北站、台北轉運站等地，湧入排隊返鄉人潮」，可以看到照片中顯示，高鐵站、轉運站都有大批民眾正在排隊等待購票、上車。

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