女逛街驚「有腳從下體掉出來」 醫傻眼：她不知道自己懷孕

婦產科醫師李維鈞昨天（12日）在Dcard上發文分享值班時接手過的一例案例，一名孕婦逛街時，胎兒的腳竟然從陰道掉了出來，緊急處置後讓重達3000多克的寶寶來到這世上，但誇張的是這名孕婦竟然完全不知道自己懷孕。

李維鈞說之前有一天的值班夜，突然接到急診室同仁的電話，對方表示接獲通報有一名女性逛街逛到一半，突然有腳從陰道裡面掉出來，正由救護車送往醫院急救，李維鈞聽完主訴後，認為應該是胎位不正、有產兆快生了，於是拿著自然產包到急診等救護車到。

李維鈞到急診等待的同時也聯絡產房可能有要剖腹產的孕婦，得做好兩種生產方式的準備。孕婦到急診之後，李維鈞發現胎兒的屁股到下腹部已經在媽媽陰道口外面了，剩下頭部與胸口還在陰道內，他認為這種情況選擇陰道生產比較恰當，但卻又發現寶寶的頭卡住了，他請同仁幫忙喬好孕婦的姿勢後，稍微剪開會陰，再用一些特殊的手法，才順利將寶寶娩出。

經過醫護人員的努力，重達3000多公克的寶寶來到這世上，但讓人訝異的是孕婦竟然完全不知道自己懷孕，只是以為最近胖很多，這也讓李維鈞覺得自己和孕婦都很幸運，能夠讓寶寶順利娩出，直呼「這個風險超大的」。

李維鈞說這次的個案運氣很好，因為孕婦沒有產檢，寶寶還好沒有特別的狀況，生產過程雖然有驚，但最後無險的順利娩出。他提醒有性行為的女生，如果發現月經沒有來，最好還是驗孕看看比較好。