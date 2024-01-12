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自製免費洗碗神器！家事達人高評價「超強清潔力」：死角也乾淨

聯合新聞網／ 綜合報導
家事達人分享1洗碗神器，不花錢便能製作，且清潔力極佳，引發熱議。圖片來源/FB「陳映如-Sona Queen的生活筆記本」
家事達人分享1洗碗神器，不花錢便能製作，且清潔力極佳，引發熱議。圖片來源/FB「陳映如-Sona Queen的生活筆記本

不少水果商為防止水果在運送過程中碰撞、擠壓，會使用泡棉材質的網套將水果包裹住，減少損傷，而這些泡棉拆下後由於鮮少有用處，因此通常會被扔掉。不過日前一名家事達人在網上分享一計妙招，讓這些泡棉不再只是一用即丟的浪費品，而是成為清洗鍋碗瓢盆的神物。

有著「生活魔法師」外號的家事達人陳映如在FB分享，她的姐姐日前自製了一款洗碗神器，只要使用包覆水果的網套及泡棉，捲一捲、對摺後，再用橡皮筋綁緊，就能變成一個像小章魚造型的洗碗球，她好奇試用後發現，「真的很好用耶」，並誇讚清潔力極佳。

陳映如表示，除非碗盤特別油膩，不然一般餐具上的油汙只要搭配溫、熱水，即使不用洗碗精也能洗乾淨，且材質很軟，不管是杯子內側或杯緣處，都能無死角清潔乾淨。而泡棉和網套的洞孔都算大，使用完後只要用水沖乾淨，食物渣等髒汙都可徹底清潔，不會殘留在上面。最後她也分享，最近是送禮的季節，如果收到水果禮盒，不妨試著做看看簡單好用又不花錢的洗碗神器。

貼文發布後，網友一致好評，「我媽也超愛撿這水果包裝海綿來洗碗，髒了丟掉也不可惜」、「剩餘價值的運用」、「超可愛的！我一直會把水果網留起來洗水槽，用過再丟棄，這招我還真沒想過！馬上學起來」、「謝謝分享好方法，不然收集了一堆網棉，店家也不會再利用！丟掉又可惜」。

餐具 水果 達人

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