阿公級吃法！他捏碎泡麵再擠入醬包攪拌 內行人激推1口味：更香

泡麵的發明帶給現代人非常便利的生活，泡麵的口味和吃法也越來越多元，甚至還有可以直接乾吃的科學麵、王子麵。有一名網友就好奇大家在吃泡麵的時候是「乾吃」還是「煮熟」？不少過來人推薦乾吃可以選肉燥麵，味道更香。

原PO在臉書「全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區」表示，小時候阿公教他隱藏版的泡麵吃法，也就是乾吃，首先將泡麵體捏碎，然後將裡頭附的醬包擠入袋中，再混搭在一起，阿公還說他們以前都是這樣吃的。

原PO也分享自己選用的泡麵口味是蔥燒牛肉麵，這也是他唯一指定的口味，一開始不太相信是否真的好吃，沒想到試了之後回不去了，還大讚超香，比煮熟的還好吃。

貼文引起眾人的迴響，「這款是我第一名，但從沒這樣吃過，應該是說想也沒想過」、「排骨雞麵，才叫好吃」、「我老公說米粉的也可以這樣吃」、「我喜歡煮過的，乾的就科學麵」、「我覺得統一泡麵的麵體乾吃比沖泡後好吃，他們的麵條香酥脆，鹹味也剛好，每次泡麵時，我都會把袋子裡碎裂的麵條直接吃掉」、「科學麵+可樂果不用調味料也好吃」。

還有不少人推薦乾吃用肉燥麵更好吃，「我小時候都是乾吃統一肉燥麵呢」、「調味包不能全放，會太鹹，我都放一半剛剛好，不過我是吃統一肉燥麵」、「乾吃統一肉燥麵更香」、「我超愛吃乾的肉燥麵的，會先加粉，吃到一半再加半包油蔥包，要揉搓一下，麵條才會均勻裹上油蔥」、「我也愛吃這樣，但是我是肉燥麵」、「我吃過肉燥的，感覺很奇妙，沾豬油」、「看同事這樣乾吃統一肉燥麵時，才知道有這個吃法，但我還沒試過」。