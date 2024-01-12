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日本刺青禁泡溫泉？他曝漸解禁：入場前要勾選「我不是黑道」

聯合新聞網／ 綜合報導
在台日本部落客「日本人的歐吉桑」發現，日本溫泉逐漸放寬標準，讓刺青範圍較小的民眾也能入內泡湯。圖／翻攝自Facebook日本人的歐吉桑
在台日本部落客「日本人的歐吉桑」發現，日本溫泉逐漸放寬標準，讓刺青範圍較小的民眾也能入內泡湯。圖／翻攝自Facebook日本人的歐吉桑

熟悉日本文化的人，一定有聽過有刺青在日本不能泡湯的說法，但在台日本部落客「日本人的歐吉桑」近日發現，日本溫泉現在逐漸放寬限制，讓小範圍刺青者也可以入場，有些在櫃檯報到時，還要勾選「我不是黑道」的表格選項。

「日本人的歐吉桑」昨（11）日在Facebook發文表示，以前很多日本泡湯溫泉，只要客人身體有刺青就會被禁止入場，但現在因為外國觀光客增加，日本已經越來越開放，有些溫泉開始接受刺青範圍較小的民眾入內，不過在櫃台報到填寫表格時，要勾選「我不是黑道」的選項。

過去在日本，若身體上有刺青，會被禁止到公共浴池泡湯，除了擔心有衛生問題外，刺青也被認為是與黑社會有關聯的危險份子。因此，許多店家會在店面明確張貼「身上有紋身刺青的客人不得入內泡湯」的告示，也有不少外國遊客因此無法進場。

現今社會風氣越來越開放，但認為刺青代表負面意義的歧視仍存在，由於每家溫泉業者可以自行規範，所以雖然有些店家已經開始放寬限制、允許刺青客人入內，有些傳統業者卻仍未開放。

貼文引發網友討論，「開心，這樣我也能去了，我有七個刺青，我不是黑道」、「其實日本很多人及藝人也都有刺青，現在刺青很普遍了」、「現在刺青已經漸漸脫離跟黑道意義，有些動物飼主會將自己寵物肖像刺在手臂上」、「大部分仍是禁止」、「如果是很大片的皮卡丘或是其他卡通圖案，不知道店家要怎麼判定」。

刺青 黑道 溫泉

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