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太愛日本！百萬年薪工程師退休想去京都賣1物 網不看好全吐嘈

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣一名工程師非常喜歡日本，甚至還考慮55歲到日本京都賣地瓜球享受退休生活，但卻被眾人吐嘈，圖為清水寺。聯合報系資料照片／記者楊德宜攝影
台灣一名工程師非常喜歡日本，甚至還考慮55歲到日本京都賣地瓜球享受退休生活，但卻被眾人吐嘈，圖為清水寺。聯合報系資料照片／記者楊德宜攝影

許多台灣人非常喜愛到日本遊玩，不論是人文風情或者美食景點，都吸引眾多台灣遊客造訪。有一名台灣工程師就在臉書透露自己很喜愛日本，甚至還考慮55歲後到日本賣地瓜球，此話一出卻引來眾人的吐嘈。

原PO在臉書「匿名3公社」開頭就以反串的口吻，勸還沒去過日本的人千萬不要去，「真的很後悔第一次去日本，去一次就天天想去，已經去日本六趟了」。他說自己目前28歲，大學是理工電機系畢業的，畢業後就直接到科技公司上班，年薪有百萬元，也因為都是住家裡不用買房，所以一年都能存80萬以上，現在也已經存了好幾桶金。

原PO說自己很想去日本工作生活，但又不會日語，而且公司沒辦法讓他時常請長假，要是離開科技業，薪資就會大幅減少。雖然如此，但他還是設定目標，規劃想在55歲時到日本京都賣地瓜球退休生活。

貼文讓不少人大酸，「是不是去風俗店（風月場所）暈船了？」、「到底是好在哪裡？紅燈區？」、「那您還有25年可以把日語學好，以免55歲去日本賣地瓜球時，只會『呀呀呀』」、「日本人應該不愛地瓜球」、「沒人理解他說的重點嗎？他意思說他讀理工電機大學畢業、薪水很多、存款也多」、「這麼有錢就每個禮拜五晚上飛過去，禮拜一再回來上班啊」。

還有人透露台日差異，勸原PO要想清楚，「我住東京10年，還買房。說真的，日本不像你想像中的那麼完美，也有很多黑暗面」、「日本適合旅遊不適合定居，潛規則很多」、「先好好了解日本稅法和制度！日本工作環境，沒有你想像的美好」、「想法太過理想！如果你真的跟日本人打交道，你會懷念台灣的」、「你先去多多了解日本的語言文化，跟日本人溝通要很小心，你在台灣生活習慣，去那可能容易得罪人」、「去玩跟長住是不一樣的，日本人對待遊客跟移民者的態度差很多喲」。

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