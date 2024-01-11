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生活智慧王！她秀自製「創意衛生紙套」 引內行網友蓋起分享樓

聯合新聞網／ 綜合報導
網友將塑膠袋搖身一變成「創意衛生紙套」。圖／擷自「Costco好市多 商品經驗老實說」
網友將塑膠袋搖身一變成「創意衛生紙套」。圖／擷自「Costco好市多 商品經驗老實說」

許多人在消費購物時，經常會拿到各種顏色、尺寸的塑膠袋、購物袋。就有一名民眾在「Costco好市多 商品經驗老實說」分享一張「塑膠面紙袋」的照片，讓塑膠袋搖身一變成為實用的衛生紙套。貼文一出，竟釣出不少生活智慧王蓋樓。

原PO表示，她的好友會在家中用飲料塑膠袋當面紙套，對方還強調好市多五月花衛生紙大小剛好，非常適合。事後，她回家也嘗試好友的做法，將不要的購物帆布袋改造，即獲得一個可愛的衛生紙套，興奮直呼「看起來很不錯，大家可以試試看～」。

貼文一出，獲得許多網友稱讚，「生活智慧王」、「有實用到」、「很適合掛在沒有乾濕分離的浴室，讚啦！」、「購物袋的可愛太多了」、「我家廁所衛生紙也是這樣用，有的塑膠袋透明材質厚又美，用兩年以上都不會壞」。

此文還意外釣出不少內行人分享各種「創意衛生紙套」，「兒子嬰兒時包屁衣也超實用」、「Net的袋子可以放三包喔」、「我用頂呱呱的紙袋可以放兩包衛生紙」、「鮮奶盒，開口那麼大超好洗啊，我把一面全剪開啦」。

貼文意外釣出不少內行人分享各種「創意衛生紙套」。圖／擷自「Costco好市多 商品經驗老實說」
貼文意外釣出不少內行人分享各種「創意衛生紙套」。圖／擷自「Costco好市多 商品經驗老實說

衛生紙 塑膠袋 Costco

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