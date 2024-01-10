這2字不講全身癢！他曝ATM一幕引逾8千人共鳴 3句話秒認正港台灣人

對台灣人而言，「謝謝」已成為一種習慣語助詞。日前便有民眾在銀行ATM發現一張紙條，內容為提醒失主可至櫃台取回遺失的提款卡，最後還補上一句「謝謝」，讓原PO不禁疑惑，「好人平安，但為什麼要說謝謝？」有網友見原PO貼文，便指出，道地台灣人用詞習慣一定會有3句話，「起始語：不好意思」、「續詞語：請問一下」、「結束語：謝謝」。

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」發文，從他PO出的照片，可見銀行ATM上貼了一張黃色便條紙，疑似有民眾拾獲一張提款卡，轉交給銀行行員後，擔心失主回來尋卡找不到，便留下手寫便條紙告知失主，不過引起原PO注意的是，紙條最後還寫了「謝謝」2字。「謝謝」本應用於表示感激、謝意的語境，該民眾應該是幫助人的一方，因此原PO不解「為什麼要說謝謝？」

該則貼文發布兩天已累積逾8千人按讚，留言區一面倒表示，「台灣人習慣把謝謝當語助詞了」、「一天不謝謝一次我會全身癢啊！」、「前幾天被警察開單，他遞給我紅單的同時，我也跟他說了謝謝」、「我罵完人也都會加一句謝謝」、「一個禮貌，我也會這樣，不管什麼都說一個謝謝，無傷大雅」。

除了愛講「謝謝」外，也有鄉民分享，道地台灣人的習慣講法主要會有3句話，「起始語：不好意思」、「續詞語：請問一下」、「結束語：謝謝」。還有人補充，講完謝謝後，比起「不客氣」，更多人會回覆「不會」。