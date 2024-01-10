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Kitty的本名是？Hello Kitty家族「冷知識」曝光！官方揭露家人們本名

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友發現Hello Kitty的本名叫做「Kitty White」。記者黃仲明／攝影
有網友發現Hello Kitty的本名叫做「Kitty White」。記者黃仲明／攝影

Hello Kitty是三麗鷗的經典角色之一，更是許多人的童年，紅色蝴蝶結與無嘴貓形象深植人心，然而，「Kitty White」才是她的本名。除此之外，近期有網友翻出官方製作的Hello Kitty介紹影片，發現影片中介紹了Kitty的爸爸媽媽、爺爺奶奶及妹妹。

一名網友在Dcard發文提到，Hello Kitty家族中，自己只知道Kitty的男朋友名字叫「丹尼爾」。直到看到官方發布的「Hello Kitty家族介紹影片」才知道Kitty其他家人的名字。包含爸爸叫「喬治」，媽媽叫「瑪莉」，而Kitty還有一個雙胞胎妹妹叫「Mimmy」。此外，經過原PO爬文亦得知，Kitty的爺爺叫「安東尼」，奶奶的名字則是「瑪格麗特」。

這則貼文引發討論，網友們認為，「好有趣，一家都超可愛的！」、「好可愛」、「還真的不知道耶」。還有網友搞笑表示，Kitty父母的名字讓他聯想到當年風靡一時的現金卡「喬治瑪莉（借錢免利）」。

也有網友們在留言中補充其他「冷知識」，「其實Hello Kitty的名字不是Hello Kitty，是Kitty White」、「Kitty還有養一隻白色波斯貓，而且長得跟她一樣」、「Kitty跟Mimmy是雙胞胎生日是11／1」。

Hello Kitty Dcard

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