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救護車車頭「119」為何左右相反？ 內行人曝用意：故意的

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO發現救護車車頭的「119」數字竟然是左右顛倒，有內行人就解釋用意。 圖擷自路上觀察學院
原PO發現救護車車頭的「119」數字竟然是左右顛倒，有內行人就解釋用意。 圖擷自路上觀察學院

如果在路上看到救護車上的「119」左右顛倒，相信不少人可能會覺得很奇怪。有一名網友PO出一張照片，他在醫院門口看到一輛救護車車頭的「119」左右貼反，讓他相當不解，照片一出，有內行人解釋是給前車從後照鏡看的。

從原PO在臉書「路上觀察學院」貼出的照片看到，一處醫院門口停了一輛救護車，車頭的數字不是「119」，而是「911」，而且還是左右相反，讓他看了忍不住開玩笑地說這是「哆啦a夢の鏡中世界」。

照片一出，不少熟知原因的鄉民給了答案，「這是故意的，從後照鏡看就是正的，可以讓駕駛快速辨認是救護車，進而禮讓」、「救護車都是這樣設計的」、「給擋路的前車看的」、「其實連字都是反著寫，這樣前面的駕駛通過後照鏡看起來就是正的了」、「那是給前面的車在照後鏡中看是正的119用的…過去還有髮廊的鐘也會故意做成反的，讓客人可以從鏡中辨認時間」。

救護車

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