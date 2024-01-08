遇到殭屍怎辦？她憂新自強號自動門超危險 乘務員一句話暖暈全網

台鐵新自強號EMU3000型在2021年底正式投入營運，極簡的設計風格讓人耳目一新，更被被譽為「最美自強號」。近日，有女網友在搭新自強號時，看著車廂內的自動門，突然腦洞大開「遇到殭屍怎麼辦？」，然而乘務員聽到女子的想法後，只溫暖回應一句話就讓全網暈爆。

原PO在Dcard透露，近日她在搭乘新自強號時，才突然發現車廂內都是自動門，只要有人靠近門就會自動打開，讓她突發奇想「新自強號比屍速列車危險很多誒」。她指出，電影《屍速列車》中的列車門是手動拉的，在殭屍不會開門的前提下，新自強號不僅是自動門，甚至沒有把手可以將門綁起來，於是她立刻轉身和一旁的友人討論了起來。

原PO說明，她和朋友後來一直在自動門附近探頭探腦、竊竊私語，此時一名乘務員即上前詢問「有什麼需要幫助的嗎？你們在找人嗎？」她則脫口而出「我們在想那個門是自動門，殭屍來了要怎麼辦？」不料，乘務員立即溫柔回覆「有我在，不要害怕」就瀟灑地轉身離開。

最後原PO表示，她們兩人推測駕駛室或許有辦法將自動門都關起來，但這樣的方式機動性差，若要下車逃跑會很不方便，此外當殭屍真的跑進車廂內，就沒有其他出口得以逃脫，「現在想到比較好的解決辦法，就是拿行李廂把門堵起來，不知道大家有沒有什麼想法？」

貼文一出，許多網友被原PO的腦洞逗笑，「哈哈哈，我搭高鐵時也想過」、「這個想法我給一百分」、「妳不孤單，我搭車也會觀察兩側上方的行李架能不能爬人」、「叫列車長請他（殭屍）補票，另外加收違規乘車50%票價」、「超好笑，我也常常在外面想像一群殭屍衝過來怎麼辦」。

其他網友則稱讚乘務員的回覆，「他（乘務員）的回答我會暈耶...」、「當初屍速列車上映後我也想過這問題，乘務員居然還回答了，真暖心」、「乘務員也是好有幽默感」、「這乘務員太棒了吧，暈了、暈了」、「超好笑，乘務員這樣講我直接暈」。

但也有網友擔心原PO的行為是否影響到其他乘客，她則解釋，當下那節車廂的乘客不到十個人，且她和朋友只在門前嘗試兩次，其他時間兩人都在座位上一直盯著門看，小聲的討論著。