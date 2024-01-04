早餐店驚見「阿嬤養的三明治」引網暴動 店家地址曝光！

現在萬物齊漲，不少平價小吃店及早餐店也扛不住壓力，調漲許多品項。不過，有網友在「路上觀察學院」分享，自己近日在買早餐時，竟見到「阿嬤養的三明治」，而一票網友在看到照片後，也忍不住敲碗詢問店家地址。

原PO在「路上觀察學院」分享一張照片，圖中的早餐店櫃子上擺有許多常見的三明治口味，其中「肉鬆三明治」最吸睛。爆量的肉鬆使整個三明治變形，還有部分掉落在吐司夾層外，分量整整比隔壁的火腿三明治多出超過1/3，讓原PO不禁笑稱「這一定是阿嬤養的三明治」。

照片一曝光，立刻吸引許多網友關注，「有一種餓，是早餐店阿嬤覺得你餓」、「吃了一定要配飲料，不然會噎死，太乾，真的是計畫通」、「傻眼！根本我的菜啊！」、「好讚喔，我愛肉鬆」、「看起來很豪邁，可以提供一下地點嗎？」由於有太多人好奇店家地址，原PO後來也在貼文補充說明，該早餐店是位於宜蘭大學附近的「東方美早餐店」。

但也有網友提醒，多數早餐店使用的肉鬆，不建議經常食用，「化學假肉鬆，吃多傷腎」、「這都是沒有肉的肉鬆，吃了並沒有賺到喔」、「肉鬆其實沒什麼肉，別太開心了」。